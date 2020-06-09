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Хочеться кричати: Маша Єфросиніна показала унікальні кадри з сестрою і зробила зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2020 - 15:38
Хочеться кричати: Маша Єфросиніна показала унікальні кадри з сестрою і зробила зізнання
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилася знімками з сімейних архівів

Маша Єфросиніна трепетно і дбайливо ставитися до своєї сім'ї і шанує сімейні цінності та традиції. Ведуча дуже близька з молодшою сестрою Лізою, з якої вони навіть зовні схожі. Хоч близькі люди бачаться не так часто, їх нерозривний і тісний зв'язок стає нітрохи не менше. Так, сестра Маші, Ліза Ющенко, 9 червня святкує день народження. Ведуча опублікувала в Intagram відео, яке складається з фото з сестрою, на яких вони відображені в різні моменти життя – на світських заходах, сімейних зустрічах, під час аматорських та професійних фотосетів у великому колі рідних.

"Хочеться кричати, як сильно я сумую за тобою! Люблю тебе! І наші ржаки! З днем народження, дрищик", - ласкаво підписала відео з сестрою ведуча. Ліза відповіла Маші під постом: "Спасибі, моя любов".

Хочеться кричати: Маша Єфросиніна показала унікальні кадри з сестрою і зробила зізнання

Скріншот коментарів

У Instastories Маша показала унікальні дитячі фото з сімейних архівів. На одному з кадрів, чорно-білому, вона з сестрою відображені ще зовсім маленькими – Маша тримає Лізу на плечах, а крихітка лише зпливисто сміється. "Ти ж пам'ятаєш, хто випросив тебе у батьків?" - поцікавилася жартома теледіва.

Маша Єфросиніна поділилася рідкісними фото з сестрою Лізою в день її народження (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

"З ким можна ржати і веселитися? З ким одночасно носили вагітності та народили синів з різницею в півтора місяці? Кого ти ніколи не бісиш своєю красою?" - підписувала кадр за кадром з Лізою теледіва, показуючи ексклюзивні фото з особистих альбомів.

Хочеться кричати: Маша Єфросиніна показала унікальні кадри з сестрою і зробила зізнання

Маша Єфросиніна опублікувала унікальне дитяче фото з сестрою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Хто тебе любить до Місяця і ще трохи? Це я", - зробила зізнання сестрі Маша під фото, на якому Ліза цілує теледіву в щоку, при цьому вони обидві виглядають яскраво і нарядно.

Хочеться кричати: Маша Єфросиніна показала унікальні кадри з сестрою і зробила зізнання

Хочеться кричати: Маша Єфросиніна показала унікальні кадри з сестрою і зробила зізнання

Хочеться кричати: Маша Єфросиніна показала унікальні кадри з сестрою і зробила зізнання

Хочеться кричати: Маша Єфросиніна показала унікальні кадри з сестрою і зробила зізнання

Маша Єфросиніна зробила зізнання сестрі Лізу і показала зворушливі фото з іменинницею (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна в легкому платті-вишиванці влаштувала веселощі в саду.

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Автор: Lite

Теги Новини України Маша Єфросиніна
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