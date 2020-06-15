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Одне ціле: Маша Єфросиніна замилувала мережу абсолютним щастям в компанії коханих чоловіків

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.06.2020 - 16:37
Одне ціле: Маша Єфросиніна замилувала мережу абсолютним щастям в компанії коханих чоловіків
Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала сімейний відпочинок на природі

Маша Єфросиніна намагається якомога більше часу проводити з сім'єю. Вона признаеться, що навіть відмовилася від няні для сина і любить разом з чоловіком коротати вечора в душевній обстановці з дочкою Наною і синочком Сашею, пара не так часто виходить на світські заходи, а от поїхати на прирду і провести вихідні на дачі, поки кордони закриті, це тільки втається! Так, ведуча поділилася щасливим сімейним кадром, зробленим після дощу на тлі буйної і соковитої зелені і зактного неба

Вона обіймає синочка і посміхається в камеру, поруч стоїть чоловік теледіви – бізнесмен Тимур Хромаєв.

"Після дощу", - коротко підписала щасливий сімейний кадр Маша, показавши улюблених чоловіків.

Одне ціле: Маша Єфросиніна замилувала мережу абсолютним щастям в компанії коханих чоловіків

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином показала щасливе фото на заході (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Під фото шанувальники щиро захоплювалися Машею та її близькими, залишаючи масу компліментів.

  • Прекрасна сім'я!
  • Саша такий дорослий вже
  • Дуже добра і мила фотка, так як одне ціле
  • Марія, Ви нереальна красуня
  • Машенька,Ви просто молодець!!!Не можу Вами намилуватися! Красива, розумна, гарна, енергійна...Можна цей список продовжувати нескінченно! Щастя Вам і Вашим близьким!
  • Таке світле фото
  • Гарна, щаслива сім'я
  • Дуже красиві і щасливі
  • Так пощастило, поруч сильний і мудрий чоловік, тоді і маленького ростити легше.
  • Найкраща родина, тільки Нани на фото не вистачає

Скріншот коментарів

У сторіз вона опублікувала фото з сином. На Маші – легка туніка бірюзового кольору і білосніжні штани.

Одне ціле: Маша Єфросиніна замилувала мережу абсолютним щастям в компанії коханих чоловіків

Маша Єфросиніна насолоджується безтурботним відпочинком з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна показала простий і дієвий лайфхак від синочка-помічника.

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Автор: Lite

Теги Новини України Маша Єфросиніна
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