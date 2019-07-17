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Маша Єфросиніна показала, як відривається в нічному клубі на Ібіці (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.07.2019 - 10:56
Маша Єфросиніна показала, як відривається в нічному клубі на Ібіці (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча показала шанувальникам кілька запальних моментів відпочинку

Маша Єфросиніна вирішила нарешті показати багатотисячній армії шанувальників, як проводить час в Іспанії. Нагадаємо, що всього кілька днів тому щаслива українська телеведуча повідомила, що полетіла на іспанський острів Ібіца. Швидше за час, відпустка буде не тривалою, так як в наступному своєму повідомленні Маша відписала, що її рецепт перезавантаження - це "коротка подорож".

Поки що телеведуча не поспішає, як багато її колег, засипати шанувальників десятками фото з відпочинку. Але все ж пару відео у себе в instagram-сторіз залишила.

Так, Маша опублікувала одне фото, на якому позує в компанії подруг. Єфросиніна вказала, що знаходиться в одному з нічних клубів і ресторанів острова. Для вечірнього виходу Маша обрала білі короткі шорти і таку ж просту білу футболку. Окремої уваги заслуговує довга накидка-кімоно з насиченими біло-червоними візерунками.

Свій яскравий образ телеведуча доповнила сумочкою через плече, сонцезахисними окулярами з білою оправою та золотими прикрасами.

Маша Єфросиніна показала, як відривається в нічному клубі на Ібіці (відео)

Маша Єфросиніна на відпочинку в Іспанії (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також телеведуча показала кілька "галасливих" відео з вечірки під відкритим небом.

До прикладу, на відео зображений процес, як обличчя Маші прикрашають різнокольоровими блискітками. Виглядає це дуже ефектно. Також Маша натанцювалася на вечірці. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Цікаво, що до цієї поїздки Маша провела кілька днів з чоловіком Тимуром і друзями в Одесі. Тут вона відвідала виступ Дмитра Монатіка, під пісні якого також "запалювала".

Маша тоді також показала відео, на якому дуже забавно і спеціально незграбно танцює. Тоді вона з гумором зазначила "А це я і моя впевненість, що я дуже гарно танцюю".

До речі, на даний момент діти Маші Єфросиніної (Нана і Саша) відпочивають разом з бабусею. Так що батьки змогли влаштувати собі відпустку без дітей.

Також до цього Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку.

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