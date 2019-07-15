Щаслива Маша Єфросиніна показала яскраве фото з відпочинку на Ібіці

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча відправилась на відпочинок на курортний іспанський острів

Маша Єфросиніна вирвалася в довгоочікувану відпустку і вирушила на сонячний іспанський острів Ібіца. Судячи з коротких відео в сториз, ведуча поїхала відпочивати з подругами і вони чудово проводять час, дегустуючи незвичайні страви і напої.

Також на своїй сторінці в Instagram Маша показала, як виглядає її ранок на відпочинку. На барвистому фото вона стоїть на терасі за диваном, на якому мальовничо розкидані подушки в блакитних тонах. Артистка відображена в білому халаті і з зібраним в хвіст волоссям. На її обличчі немає макіяжу, при цьому вона щасливо посміхається на камеру.

"#ибицкоеутро", - з гумором прокоментувала публікацію Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої оцінили її почуття гумору і поспішили залишити свої відгуки під знімком.

Гарне у вас ранок

Ибическая краса

Здалося, що ви Марія на шпагаті

Хештег на мільйон!

Заибицкое ранок)))

Я б сказала - ньої*ическое собі який ранок!

Так все гармонійно

Ох і хороша Маша!!!

Дуже красиво

Хорошою Ібіци

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна підкорила мережу запальним танцем під Монатіка в Одесі.

Раніше Маша Єфросиніна умилила забавним відео з синочком. На відео 4-річний Сашко їсть морозиво і розповідає, що потрібно вживати його кожен день, щоб бути сильним і стати поліцейським.

Також Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку.