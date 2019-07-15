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Щаслива Маша Єфросиніна показала яскраве фото з відпочинку на Ібіці

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.07.2019 - 22:34
Щаслива Маша Єфросиніна показала яскраве фото з відпочинку на Ібіці
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча відправилась на відпочинок на курортний іспанський острів

Маша Єфросиніна вирвалася в довгоочікувану відпустку і вирушила на сонячний іспанський острів Ібіца. Судячи з коротких відео в сториз, ведуча поїхала відпочивати з подругами і вони чудово проводять час, дегустуючи незвичайні страви і напої.

Також на своїй сторінці в Instagram Маша показала, як виглядає її ранок на відпочинку. На барвистому фото вона стоїть на терасі за диваном, на якому мальовничо розкидані подушки в блакитних тонах. Артистка відображена в білому халаті і з зібраним в хвіст волоссям. На її обличчі немає макіяжу, при цьому вона щасливо посміхається на камеру.

"#ибицкоеутро", - з гумором прокоментувала публікацію Єфросиніна.

Щаслива Маша Єфросиніна показала яскраве фото з відпочинку на Ібіці

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої оцінили її почуття гумору і поспішили залишити свої відгуки під знімком.

  • Гарне у вас ранок
  • Ибическая краса
  • Здалося, що ви Марія на шпагаті
  • Хештег на мільйон!
  • Заибицкое ранок)))
  • Я б сказала - ньої*ическое собі який ранок!
  • Так все гармонійно
  • Ох і хороша Маша!!!
  • Дуже красиво
  • Хорошою Ібіци
 

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна підкорила мережу запальним танцем під Монатіка в Одесі.

Раніше Маша Єфросиніна умилила забавним відео з синочком. На відео 4-річний Сашко їсть морозиво і розповідає, що потрібно вживати його кожен день, щоб бути сильним і стати поліцейським.

Також Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку.

"Дуже гарно танцюю": Маша Єфросиніна запалила під Монатіка в Одесі (відео) Мамин захисник: Маша Єфросиніна замилувала забавним відео з синочком
Новини України Маша Єфросинінаотдыхведущая
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