Щаслива Маша Єфросиніна показала яскраве фото з відпочинку на Ібіці

Ведуча відправилась на відпочинок на курортний іспанський острів
Маша Єфросиніна вирвалася в довгоочікувану відпустку і вирушила на сонячний іспанський острів Ібіца. Судячи з коротких відео в сториз, ведуча поїхала відпочивати з подругами і вони чудово проводять час, дегустуючи незвичайні страви і напої.
Також на своїй сторінці в Instagram Маша показала, як виглядає її ранок на відпочинку. На барвистому фото вона стоїть на терасі за диваном, на якому мальовничо розкидані подушки в блакитних тонах. Артистка відображена в білому халаті і з зібраним в хвіст волоссям. На її обличчі немає макіяжу, при цьому вона щасливо посміхається на камеру.
"#ибицкоеутро", - з гумором прокоментувала публікацію Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники ведучої оцінили її почуття гумору і поспішили залишити свої відгуки під знімком.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна підкорила мережу запальним танцем під Монатіка в Одесі.
Раніше Маша Єфросиніна умилила забавним відео з синочком. На відео 4-річний Сашко їсть морозиво і розповідає, що потрібно вживати його кожен день, щоб бути сильним і стати поліцейським.
Також Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку.