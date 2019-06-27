Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку (відео)

Єфросиніну буквально засипали захопленими коментарями з приводу її ніжок
Маша Єфросиніна продовжує "пустувати". Зазначимо, що 25 травня українська телеведуча відзначила своє 40-річчя. При цьому Єфросиніна показала сміливий для себе кадр – в нічній сорочці, оголивши плече і ноги. Тоді ведуча з гумором підкреслила, мовляв, раз 40, то "тепер можна і пустувати". Справа в тому, що Єфросиніна неодноразово зазначала, їй вкрай складно зважитися на публікацію відвертих фото.
І ось, нарешті шанувальники дочекалися від своєї улюблениці моментів, коли вона починає публікувати ефектні знімки. І демонструє свою дійсно розкішну спортивну фігуру.
Так, на своїй instagram-сторінці Маша показала бкстейдж-відео з фотографування для українського випуску ELLE, героїнею якого стала телеведуча.
Струнка Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
На фото і відео показаний процес зйомки. Вишукана телеведуча позує тільки в жакеті ніжно-блакитного відтінку, з широким поясом, що підкреслює талію ведучої. На ніжках – срібні туфлі на шпильці. Волосся розпущене.
Звичайно ж, у центрі уваги – довгі і стрункі ніжки Єфросиніної.
"У будь-якій ситуації, шайн брайт... #shooting", - лаконічно підписала фото Маша.
Відео: instagram.com/mashaefrosinina
Шанувальники Єфросиніної прийшли в захват від нових фото і відео:
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
До речі, до цього Єфросиніна вже показувала кілька ефектних кадрів зі своєї глянцевої фотозйомки.
Струнка Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна умилила домашньою ідилією. Телеведуча показала на відео сімейні е вихідні з чоловіком і дітьми, які грають разом.
А до цього Маша Єфросиніна зворушила мережу душевним фото з синочком. Фото так сподобалося шанувальникам ведучої, що вони залишили масу теплих і душевних коментарів на адресу мами і хлопчика.