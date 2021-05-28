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Маша Єфросиніна в сукні-вишиванці вразила кадрами з унікального місця в Мексиці

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Тулум, Мексика, П'ятниця 28 травня 2021 11:32
Маша Єфросиніна в сукні-вишиванці вразила кадрами з унікального місця в Мексиці Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Маша Єфросиніна відсвяткувала своє 42-річчя в компанії чоловіка Тимура Хромаєва в улюбленій Мексиці. Телеведуча радує шанувальників яскравими кадрами з Тулума, а також хвалиться ефектними образами. На нових кадрах вона показала унікальне місце в місцевих джунглях.

Ефектними знімками Маша поділилася у своєму Instagram.

Так, знаменитість з чоловіком відвідали незвичайний арт-центр Azulik Uh May - за задумом творців, він поєднує знання корінних народів, технологічні інновації та екологічну стійкість. Даний комплекс мистецтв настільки органічно вписаний в навколишній ландшафт мексиканських джунглів, що при його будівництві не було вирубано жодне дерево.

Для прогулянки в надзвичайному місці Єфросиніна вибрала розкішну довгу сукню-вишиванку синього кольору з білими візерунками. Волосся вона зібрала в хвіст, а також обійшлася без взуття - це обов'язкова вимога центру.

Маша Єфросиніна в сукні-вишиванці вразила кадрами з унікального місця в Мексиці

Ведуча позувала в обнімку з чоловіком і одна на тлі незвичайних будівель і скульптур.

"Його головна ідеологія - повне підпорядкування природі. Не порушено жодне дерево, всі матеріали органічні", - зазначила Маша.

Маша Єфросиніна в сукні-вишиванці вразила кадрами з унікального місця в МексиціМаша Єфросиніна в сукні-вишиванці вразила кадрами з унікального місця в Мексиці

Маша Єфросиніна з чоловіком побували в унікальному арт-центрі Azulik Uh May в Мексиці (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

У сторіз вона показала відео з їх прогулянки, а також відвідування місцевого ресторану.

Підписники почали ділитися враженнями від побаченого в коментарях.

  • Ви неймовірно красива пара
  • Яке прекрасне і неземне місце, в моєму списку мрій додалася ще одна мрія - Тулум
  • Чарівне місце
  • Нереально
  • Маша - ви дуже красива і справжня!
  • Ух, краса яка
  • Чарівне місце! Мені здається, що міста майбутнього повинні бути саме такими!
  • Високі, підтягнуті, молоді - клас
  • Просто бомбезні види показали! Дякую
  • Із задоволенням подивилася, заворожує, вражає, спасибі, що поділилися
  • Просто ВАУ
  • Такі красиві, щастя вам
  • Маша, дякую за атмосферу та екскурсію! Це мега круте місце і атмосфера!
  • Дивовижна краса
  • Дуже фантастично
  • Ви надзвичайна жінка, захоплююсь вами!

Раніше ми писали, що іменинниця Маша Єфросиніна похвалилася щастям в Мексиці.

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