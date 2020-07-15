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Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення в пластиці і показала свого "хірурга"

Середа 15 липня 2020 09:45
Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення в пластиці і показала свого "хірурга"
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Світлана Мащенко

Маша Єфросиніна поділилася секретами, як відмінно виглядати після 40 років

Маша Єфросиніна нещодавно потрапила під шквал критики. Відому телеведучу звинуватили в тому, що вона захопилася пластикою і розгубила свою колишню індивідуальність. 41-річна знаменитість деякий час терпіла нападки хейтерів, але нещодавно вирішила все ж показати, як "робить" красу.

Ведуча в instagram-stories навіть познайомила підписників зі своїм "пластичним хірургом і показала фото "до" і "після".

А вся справа в одному фото, де Маша зображена з яскравим макіяжем. Ведуча показала знімок і масу коментарів до нього, на кшталт "Так ти вся зроблена?". Знайшлися серед коментаторів і "пластичні хірурги", які досвідченим оком побачили всі "процедури".

Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення в пластиці і показала свого &quot;хірурга&quot;

Через це фото Машу Єфросиніну звинуватили в пластиці (скрін: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилася секретами своєї "пластики", яка криється в правильному догляді та з розумом підібраній косметиці. А "хірургом" Єфросиніної виявилася дівчина-візажист, якій Маша довіряє своє обличчя.

"Багато людей писало, що я втратила індивідуальність. Тому, друзі, настав той момент, коли пора зізнатися вам, що це пластика. І прямо зараз я готова познайомити вас зі своїм пластичним хірургом, - з усмішкою сказала Маша.

Після цього вона перемістила камеру так, щоб у кадр потрапила візажист телеведучої.

Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення в пластиці і показала свого &quot;хірурга&quot;

Маша без макіяжу зі своїм візажистом (скрін: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна каже, що макіяж - лише одна зі складових процесу перевтілення. Для вдалого фото потрібні ще фільтр, світло, ракурс.

Згодом знаменитість показала, як виглядає після всіх процедур. І фінальний результат став дуже схожий саме на той знімок, який і викликав у фоловерів підозру в пластиці.

"Пластика без болю за півтори години", - підписала фото Єфросиніна.

Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення в пластиці і показала свого &quot;хірурга&quot;

Маша Єфросиніна після роботи візажиста (скрін: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше ми писали, що Маша Єфросиніна заворожила чуттєвим відео зі зйомок.

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