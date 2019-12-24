Маша Єфросиніна відверто зізналася, чому почала мучити себе жорсткими дієтами

В ексклюзивному інтерв’ю для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома ведуча Маша Єфросініна розповіла, що вплинуло на її ставлення до своєї зовнішності і чому в один момент вона стала «стандартною».

Маша Єфросініна – відома українська ведуча, мама двох дітей та дружина бізнесмена Тимура Хромаєва. Її називають українською іконою стилю. За життям зірки в Instagram стежить більше мільйона людей. У відвертій розмові з ведучою «Ранку з Україною» Лілією Ребрик гостя зізналася, яка фраза одного продюсера суттєво змінила її життя.

«Це було дуже давно. Я працювала в ранковому шоу з чоловіком у парі, і голова правління каналу, який наймав нас на цю роботу і розставляв акценти в нашій парі, сказав: «Давайте так – чоловік – це головна зірка, він професійний актор, режисер, в нього є професіоналізм. Тобі, дівчинко, 19-ть, ти нестандартна, велика, красива – така вся дебела. Стій для краси, багато не балакай». І ось це стало відправною точкою того, що ця фраза дуже довго багато років лунала, фонила у вухах. Я стала знаменитою, коли була некрасива, нестандартна, товста дівчинка, розумієте? Я коли це пригадую, думаю: Господи, Боженька, як цікаво ти мене вирішив виховати через це?», – поділилася Маша Єфросініна в ефірі каналу «Україна».

Лілія Ребрик, Маша Єфросиніна, Анатолій Анатоліч

Сексизм чи мотивація – сьогодні ведуча не знає, як сприймати слова колишнього керівника. Та точно знає: якби не вони – навряд чи досягла б усього, що має тепер. А ще навчилася адекватно сприймати не тільки своє оточення, а й себе.

«Ти розумієш, що не подобаєшся собі. Одягнула піджачок, який тобі стилістка купила зранку, встала, а він знову на тобі не сходиться. В тебе в найвідповідальніші моменти під час інтерв’ю з яким-небудь директором інституту так: «бууум» – застібки. І я тоді усвідомила, що лише вміння посміятися над цим, пожартувати рятує», – зізналася зірка.

Та цього Маші було недостатньо. Зайві двадцять п’ять кілограмів щодня нагадували їй у дзеркалі, у телевізорі, на фото у виданнях – одними жартами тут не обмежишся.

«Ти сидиш на одних яблуках, п’єш тільки воду й падаєш із запамороченням, але товстішаєш і товстішаєш – це обмін речовин і у мене було багато проблем із цим. І я зрозуміла: так, стоп. Але на мене почали навішувати цей ярлик – тепер вона, як всі, стандартизована. Потім мене страшенно чіпляли фрази: «Ви стали худа та красива – ви втратили свій запал?». І ти думаєш – невже запал залежить від розміру сідниць? Ні! Я дійсно так ставлюсь до життя і це дуже рятує мене у моїй родині», – поділилася Маша Єфросініна в програмі «Ранок з Україною».

Нагадаємо, не так давно Маша Єфросиніна розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма.