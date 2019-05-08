Маша Єфросиніна відверто про чорну смугу в житті: "У такі моменти люди починають бухати"

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла про практику та роль медитації в своєму житті

Маша Єфросиніна порадувала шанувальників черговим корисним постом на тему краси і здоров'я. Зазначимо, що відома телеведуча і блогер час від часу ділиться з передплатниками різними корисними речами – вона розповідає про свою б'юті-рутину, ділиться секретами. Новий пост Єфросиніної присвячений темі боротьби зі стресами і медитації.

Так, телеведуча відзначила, що багато її шанувальниць попросили розповісти свою улюбленицю про її медитативні практики. Маша Єфросиніна підкреслила, що більше року вона практикує Трансцендентальну Медитацію. Ця практика підійшла їй найбільше, так як інші методики їй не підійшли і навіть "викликали непорозуміння".

"Трансцендентальна Медитація (ТМ) використовується як методика зниження стресу і розкриття повного потенціалу розуму (відомо, що обиватель його не використовує і на половину). Світова статистика впливу стресу сьогодні жахлива: стрес забирає життя людей в десятки разів частіше, ніж онко захворювання та нещасні випадки. Панічні атаки серед молоді стали такою ж нормою, як і залежність від гаджетів і соціопатія", - пише Єфросиніна.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна відверто розповіла, що в її житті був період, коли ні спорт, ні робота, сон чи навіть діти не допомагали їй впоратися з чорною смугою в житті. Тоді ведуча вирішила вдатися до медитації.

"Щось всередині сталося, як коротке замикання і початок навіть фізично отруювати. Тоді я ще подумала, що, напевно, в такі моменти люди починають бухати і вживати наркотики ... На щастя чи на жаль, багатьох таких людей я знала особисто - практично всі вони погано закінчили", - пояснює свій стан Єфросиніна.

Далі ведуча перерахувала причини, по яким вибрала трансцендентальну медитацію.

Легка техніка (вам необхідно тільки знайти свого вчителя і пройти п'ятиденне навчання). Далі лише приділяєте собі два рази по 20 хв. в день! Я, будучи понад емоційною людиною, навчилася знаходити внутрішній спокій і тверезість розуму в оцінці навіть самих складних ударів від життя! Медитація дає мені неймовірну енергію, якою я можу ділитися з десятками тисяч людей. Багато не шукайте в інтернеті. Просто у вікіпедії подивіться - там все докладно написано.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна висміяла Met Gala 2019. Телеведуча опублікувала смішні фото 9-річної давності з Притулою і Педаном.

А до цього Маша Єфросиніна розкрила секрети виховання щасливої доньки.