Маша Єфросиніна зачарувала прихильників яскравим "цукерковим" образом

Шанувальники телеведучої відзначили її відмінний смак у виборі луку

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая очаровала сеть фото с подругой-красавицей, не перестает радовать поклонников безупречным стилем и вкусом в выборе нарядом, а ее образы часто становятся предметом обсуждения и восхищения в сети. Так, звезда показала в Instagram яркий стрит-стайл look в платье с коротким рукавом от Valentino, не забыв набросить на плечи каракулевую шубку, ведь весеннее тепло пока еще весьма обманчиво.

Маша в солнечных очках с гладко зачесанными волосами позирует в длинном платье от всемирно известного дизайнера с оригинальным рюшем на юбке. Комбинация цветов в наряде делает его сочным и ярким, а красные сапожки становятся броским акцентом, идеально дополняющем аутфит знаменитости.

"Рабочий день с привкусом выходного. Ну, или наоборот" - подписала снимок Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей пришли в восторг от увиденного, назвав ее лук "конфетным". Им понравилось буквально все – начиная от обуви, и заканчивая элегантной каракулевой шубкой знаменитости.

"Сапожки бомба", "Шикарный образ", "Мне нравится образ в целом. А сапожки и пальто, в особенности", "Маша, Вы такая стильная", "Вы вдохновляете! Прекрасная!", "Как же это красиво!", "Платье ну очень конфетное!", "Как всегда сногсшибательна!" - делились мнением пользователи сети.

Напомним, что Маша Ефросинина вызвала фурор образом в кружевном элегантном наряде с открытыми плечами и трендовых колготках со стразами.

К слову, Маша Ефросинина поделилась оригинальным советом, как носить смелый трендовый анималистичный принт.

Видео: РБК-Украина