MARUV у напівпрозорій білизні показала апетитні форми (відео)

MARUV (Анна Корсун) своїх підписників завжди тримає в тонусі. Скандальна українська виконавиця ледь не щодня публікує ефектні фото і відео на своїй instagram-сторінці... Хоча найчастіше, це не просто ефектно, а досить провокаційного і спокусливо. Не стало винятком і одне з недавніх фото співачки.

Так, в розділі сторіз MARUV опублікувала відвертий чорно-білий знімок, на якому фотографує своє відображення у великому дзеркалі. На співачка в цей момент – тільки нижня білизна з напівпрозорої тканини. При цьому позує Корсун спиною до дзеркала, демонструючи свої апетитні форми.

Слід зазначити, що останнім часом MARUV значно схудла. Дівчина те й діло показує відео з залу – співачка відвідує заняття танців на пілоні. І нещодавно Анна Корсун подарувала шанувальникам справжній сюрприз – короткий відео-епізод з занять. Співачка наголосила, що зі сторони виконання таких рухів може виглядати просто, але насправді це не так.

Спокуслива MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Крім того, співачка зазначила, що крім усього іншого, їй також доводиться розвиватися пластичність. А для цього вона присвячує час розтяжкам. І знову з'явилося відповідне фото.

"Розтяжки – це сеанси садомази", - з гумором підписала знімок MARUV.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

І до речі, співачка знову заінтригувала фанатів і показала чергове тренування на пілоні. Відео знову з'явилося в розділі сторіз.

На цей раз MARUV інтригує і підкреслює, що активно готується до живого виступу в Києві.

Нагадаємо, раніше MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах. Співачка знову вирушила в Дубай з виступом.

Також епатажна MARUV засвітила апетитні форми в бікіні.