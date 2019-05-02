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Епатажна MARUV засвітила апетитні форми в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 16:32
Епатажна MARUV засвітила апетитні форми в бікіні
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка поділилася провокаційними кадрами

Відома співачка MARUV (вона ж Анна Корсун) з задоволенням поєднує відпочинок і роботу. Це легко організувати, якщо виступи заплановані на одному з найпопулярніших світових курортів – в Дубаї. Дівчина не так давно відпочила в ОАЕ в компанії чоловіка і подруги, яка живе в Еміратах, і пообіцяла повернутися знову. Перед вечірнім перформансом вона вирішила набратися сил і весело провести час в дружній компанії. Співачка не втрачає можливості позасмагати на пляжі і хизується в чорному купальнику, демонструючи на камеру свої форми. У розділі InstaStories артистка засвітила гарячі кадри, на яких хвалиться екстремальних декольте і навіть виконує тверк.

Зірка сховала очі за сонячними окулярами і, схоже, вирішила обійтися без косметики. Вона наділа панамку на голову, яка захистила її волосся від палючого сонця. Для пляжного відпочинку Ганна вибрала чорний класичний купальник-бікіні.

Співачка з властивим їй гумором підписала кадр, знятий зі спини, на якому добре видно її апетитна п'ята точка.

Епатажна MARUV засвітила апетитні форми в бікіні

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Курочка гриль на пляжі", - зазначила вона кумедний пляжний кадр англійськими літерами.

 

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV зізнається, що хоч і стежить за харчуванням, але може дозволити собі з'їсти на ніч щось смачненьке. Втім, співачка не любить шоколад, виключила з раціону м'ясо, рибу, помідори і картоплю. Вона зазначає, що її вага постійно коливається – артистка може як швидко скинути зайві кіло, так само блискавично й набрати їх.

Нагадаємо, що Ганна Курсун здивувала шанувальників зміною іміджу – вона з'явилася перед глядачами з довгим волоссям і в досить стриманому, як для себе, сценічному вбранні.

До речі, під час попереднього відвідування Дубаї MARUV засвітилася в піджаку на голе тіло, продемонструвавши провокаційний образ на камеру.

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