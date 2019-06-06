Було нереально гаряче! MARUV полонила "ногами-хмарочосами" (фото)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV заворожила фанатів стрункими ніжками

MARUV (Анна Корсун) вирішила нагадати своїм шанувальникам про минулі концертах в Миколаєві та Кривому Розі, які відгриміли пару днів тому. І зробила це скандальна виконавиця у звичній для себе манері – як завжди, епатажно, сміливо і дуже відверто. Так, на своїй instagram-сторінці MARUV опублікувала цілу серію дійсно "гарячих" фото.

На знімках можна простежити найяскравіші моменти виступу MARUV і її гьорлз-бенду. До речі, під час яскравих перформансів Анна Корсун кілька разів змінювала образи – один відвертіше іншого. Бачимо вже знайоме ультра коротке плаття кислотно-жовтого кольору. А також чорне боді. Новий образ – облягаюче плаття салатового відтінку, рясно вкрите "хижими" леопардовими плямами.

По "класиці", сміливі виходи співачка комбінує з колготками в сіточку, а також туфлями на екстремально високій платформі і каблуках.

Проте найбільше увагу шанувальників привернуло фото, на якому співачка позує одна. MARUV стоїть на сцені в жовтій сукні, на підборах. При цьому дуже складно не звернути увагу на її довгі стрункі ніжки. Все ж активні тренування на пілоні і танці дають про себе знати.

Струнка MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Анна Корсун під час виступу в Миколаєві та Кривому Розі (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Це були великі живі виступи в Миколаєві та Кривому Розі. Я не знаю, як сказати, що я хочу сказати про ці концерти! Просто спасибі", - пише Корсун.

Шанувальники ж співачки засипали її захопленими коментарями:

"Ти була чудова!! Чекаємо нових концертів, обов'язково прийду! Дякую за прекрасні емоції"

"Найкраща співачка, навіть Майкл Джексон відпочиває"

"Марув, ти крута, красива, ти дуже сексуальна, глибока і мудра людина, бачила інтерв'ю, знаю і скоро підстригусь як ти. Порвемо весь світ"

"Сногшибательная!"

"Це було нереально гаряче! Найкраща!"

"Краса зашкалює"

"Ти найкраща"

"Супер, ви приголомшлива!"

"Шоу були опупенні, світовий ТОП рівень, МАРУВ незрівнянна" і т. д.

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, до цього співачка у напівпрозорій білизні показала апетитні форми. Корсун зробила кілька знімків свого відображення в дзеркалі на повний зріст.

Також раніше MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах. Співачка знову вирушила в Дубай з виступом.