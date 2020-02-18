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Маркл зіпсувала день народження Кейт Міддлтон через банальну заздрість — сестра Меган дала різку заяву

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2020 - 11:46
Маркл зіпсувала день народження Кейт Міддлтон через банальну заздрість — сестра Меган дала різку заяву
Кейт Міддлтон і Меган Маркл (колаж: РБК-Україна)

Сестра Меган Маркл запевняє, що герцогиня Сассекська давно таїла злість на Кейт Міддлтон

Меган Маркл і принц Гаррі після свого зречення поступово повертаються до звичайного життя. Днями герцогів Сассекських папарацці засікли в аеропорту Вікторія у Канаді. Як бачимо, Меган і Гаррі активно відвідують різні ділові зустрічі. Так що незабаром можна буде чекати новин. Тим часом родичі Меган "не здаються", продовжуючи наживатися на імені дружини принца Гаррі. Днями сестра Меган Маркл Саманта поділилася черговим своїм спостереженням про поведінку герцогині. Саманта заявила, що Меган "завжди заздрила" Кейт Міддлтон, через що вирішила зіпсувати їй святкування 38-річчя.

Як відомо, Меган і Гаррі офіційно оголосили про зречення від королівських обов'язків 8 січня 2020 року. За словами подружжя, на такий крок вони зважилися після "довгих місяці роздумів і обговорень". При цьому їх рішення було абсолютною несподіванкою для родичів. Навіть батько принца Гаррі, принц Чарльз дізнався про це чи не в день публікації заяви.

Цікаво, що про зречення Меган і Гаррі заявили буквально за день до дня народження Кейт Міддлтон (9 січня). Тоді у багатьох шанувальників і біографів монаршої родини Великобританії виникло цілком логічне запитання - чому Маркл і Гаррі не змогли почекати хоча б пару днів і "не затьмарювати" святкування герцогині Кембрижської? При цьому навіть сама королева Єлизавета II настійно просила молодшого онука і його дружину перенести заяву на пару днів пізніше. Однак герцоги Сассекські її не послухалися і зробили по-своєму.

Маркл зіпсувала день народження Кейт Міддлтон через банальну заздрість — сестра Меган дала різку заяву

Кейт Міддлтон і Меган Маркл на фіналі Вімблдону (фото: instagram.com/sussexroyal)

Світло на конфліктну ситуацію вирішила пролити Саманта Маркл. За словами жінки, саме Меган наполягла на оголошенні "Мегсіта" за день до дня народження Кейт Міддлтон. Принц Гаррі лише покірно послухав свою дружину.

  • Шкода, що Меган зробила це в день народження Кейт. Я вважаю, вона ревнувала до прекрасної Міддлтон", - зазначила Саманта в інтерв'ю Daily Star Online.

Як запевняє Саманта Маркл, Меган завжди заздрила Кетрін, бо розуміла, що ніколи не зможе зайняти її місце і становище.

  • "Меган ніколи б не змогла зрівнятися з Кейт, так як Кейт - "ікона"! Вона ідеальна майбутня королева, прекрасний член монаршої родини і чудова мати", - підкреслює Саманта.

Крім того, сестра Меган Маркл захоплюється і відмінним почуттям стилю Міддлтон: "Я вражена тим, як Кейт може сукню за 200 доларів зробити схожою на 2 мільйони доларів".

Маркл зіпсувала день народження Кейт Міддлтон через банальну заздрість — сестра Меган дала різку заяву

Саманта Маркл - сестра Меган Маркл

Нагадаємо, що через раптовий "Мегзіт" всім членам королівської сім'ї Великобританії довелося в терміновому порядку зібратися на екстрену нараду 9 січня. З цієї причини, всі урочисті події, приурочені до дня народження Кейт Міддлтон, довелося просто скасувати.

Залишається лише гадати, сестра Меган спеціально обумовлює герцогиню Сассекську або ж просто вона єдина, хто зважився чесно висловити справжню причину поведінки Маркл. Адже факт залишається фактом - Меган і Гаррі нічого не заважало перенести "Мегзіт" на кілька днів і не заважати Кейт Міддлтон щасливо провести день народження.

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