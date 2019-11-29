Весь в маму! Єва Лонгорія зачарувала мережу милим "гастрономічним" фотосетом сина

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса розповіла, яку страву вперше спробував її син

44-річна Єва Лонгорія не перестає милуватися своїм синочком, малюком Сантьяго Енріке Бастоном. Ще б пак! Адже це її довгоочікувана дитина, в якій вона душі не чає. Актриса при кожному зручному випадку публікує знімки малюка і викликає незмінне розчулення у шанувальників. Наприклад, на Хеллоуїн зірка вбрала Санті (саме так називає його знаменита мама) у костюм... Дракули – персонаж у виконанні малюка вийшов дуже зворушливим і милим! Цього разу привід видався не меньш вагомим– в родині Еви святкують День подяки. Так, Санті вперше спробував традиційну мексиканську сстраву – тамале. Єва влаштувала маленькому ласуну справжній фотосет.

"Перші тамале Санті! І він любить їх, звичайно! З Днем Подяки всіх! Я дуже вдячна за всі благословення в цьому році і завжди. І дуже вдячна всім своїм підписникам в Instagram за вашу прекрасну любов і підтримку!" - залишила душевне послання актриса.

На серії милих знімків Санті з апетитом насолоджується своїм новим кулінарним відкриттям. Тамале – це рулет з кукурудзяної муки з начинкою, обгорнутий в кукурудзяне листя. Страва є традиційною для мексиканської кухні і тому набула широку популярність.

Син Єви Лонгорії Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники не змогли стримати захвату з приводу першого "гастрономічного" досвіду Санті і залишити його без компліментів. "Солодкий малюк", "Як це мило!", "Такий милашка", "Які очі! Які вії. Весь в маму!", "Чарівний", - писали коментатори.

Син Єви Лонгорії Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва зізнається, що поява на світ півтора року тому хлопчика перевернула її уявлення про життя і внесла свої корективи в робочий графік актриси. Тепе зірка більш ретельно і скрупульозно ставитися до нових проектів, адже тепер в неї є відповідальність не тільки за себе, але і за дитину - вона стала більш прискіпливою і зібраною.

Раніше Єва Лонгорія підкорила прогулянкою в стильному повсякденному total black образі.