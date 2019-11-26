Бездоганна: Єва Лонгорія показала струнку фігуру в стильному total black образі

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка демонструє новий стильний образ

Єва Лонгорія, яка нещодавно зізналась, що її улюблений колір – червоний, схоже, трохи лукавила. Чорний вона явно любить не менше. Принаймні, виходів в цьому вічно модному відтінку на її сторінці в Instagram хоч відбавляй! На підтвердження цього 44-річна зірка показала ще один бездоганний total black образ.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва опублікувала фото з прогулянки, де приміряла найбільш модні штани в цьому сезоні – широкі, з високою посадкою і стрілками, а також чорний світшот з промовистим підписом Woman on top. Доповнили їх чорна сумочка на довгому ремінці, а також великі сонцезахисні окуляри. До такого вбрання вона вирішила підібрати взуття контрастного відтінку – білі кросівки були практично непомітні, тим не менш, надавали луку розслаблену нотку.

Волосся Єви були завите пружними кучерями, а макіяж виконаний в натуральних відтінках. «Крокую в тиждень, як...», – кокетує зірка зі своїми послідовувачами. Вони тут же відгукнулися компліментами, називаючи Єву «гарячою матусею» і «неймовірно стильною».

Єві до лиця чорний (фото: instagram.com/evalongoria)

Ще одне вбрання в чорному відтінку вона підібрала для 30-й церемонії Anniversary Talk Of The Town Gala. На івент зірка прийшла у корсетного типу міні-сукні з довгим шлейфом відомої бразильської марки Vitor Zerbinato. Вбрання підкреслило мініатюрну фігуру Єви і її засмаглу шкіру. На свої стрункі ноги, які завжди отримують масу компліментів від шанувальників, Лонгорія взула босоніжки на високому каблуці від YSL.

У сторіз Лонгорія, яка любить надихати шанувальників на заняття спортом, показала чергове тренування. «Мотивація у понеділок», – додала підпис зірка. Пара роликів демонструють присідання зі штангою і інші вправи для бездоганної фігури. Що ж, судячи з форми молодої мами, воно того варте!