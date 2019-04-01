Мамина принцеса: Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото молодшої дочки

Ведуча показала, як маля Євдокія збирається в садочок
Відома українська телеведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут, яка нещодавно зробила відверте зізнання, не так вже часто ділиться в мережі сімейними знімками. Особливо рідко вона показує свою молодшу дочку Євдокію, якій немає ще й двох років. Однак днями артистка вирішила це змінити і порадувала шанувальників милим ранковим знімком.
На фото малятко Євдокія в білій кофтинці і колготках і повітряній рожевій спідниці стоїть біля дитячої коляски з іграшкою в руках і задумливо на неї дивиться.
"Ранковий момент. Євдокія збирається в садок", - прокоментувала зворушливу публікацію Фреймут.
Підписники залишили багато зворушених коментарів, називаючи дівчинку принцесою і відзначаючи її схожість з мамою.
Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут зачарувала луком в "королівській" сукні. Телеведуча відображена в шикарній вечірній сукні від Оксани Мухи.
Ми також писали, що Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві в честь свого дня народження. 25 лютого Фреймут виповнилось 37 років.