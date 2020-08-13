Мамина принцеса: Кім Кардашьян розчулила мережу красою 2-річної доньки

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала нове фото Чикаго

Кім Крадашьян, яка останнім часом пережила чимало стресових моментів через висловлювання свого чоловіка в мережі, здається, знову повернулася до звичного життя. Бізнесвумен і зірка мережі нагадала всім, що в першу чергу вона – ідеальна мама. 39-річна знаменитість опублікувала нове фото, на якому позує разом з молодшою дочкою Чикаго.

Сама Кім одягнена в шкіряні штани, а також топ з відвертим декольте. Образ «гарячої» матусі доповнює зухвала зачіска – кінський хвіст з випущеними пасмами біля скронь, а також яскравий макіяж. А ось Чикаго Кім одягла, як справжню принцесу. Пишну сукня зі спідницею з блакитного фатину, доповнену воланами і розшиту камінням, малятко приміряла з вишуканим браслетом. Волосся їй прибрали у високу зачіску. «Моя бейбі Чі-Чі обожнює вбиратися, як принцеса, кожен день», – пояснила Кім.

Кім і Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Вона просто жива лялька», «Наймиліша в світі», «Ти виглядаєш, як принцеса Жасмін», «Вона така мила і така доросла», «Вона просто неймовірна, Кім», «Чі-Чі просто чудова», «Тому що вона принцеса», «Ангел», «Вона стала такою великою і гарною», «Чикаго дорослішає з кожним днем», «Ви обидві принцеси», – почали захоплюватися шанувальники інстадіви.

Кім обожнює постити дітей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, Чикаго – молодша дочка в сім'ї Кім Кардашян і Каньє Уеста, яка з'явилася на світ за допомогою послуг сурогатної матері. Дівчинка славиться своєю милою зовнішністю і давно зачарувала численних посладовувачів 39-річної зірки. Деколи, правда, вона викликає не тільки захоплення, але і обурення. Так, раніше фанати відзначили, що пишні вії 2-річної дівчинки виглядають підозріло. Багато з них упевнені, що Кім відвела дівчинку на процедуру нарощування або ламінування вій.