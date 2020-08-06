Маміна модниця: 9-річна дочь Вікторії Бекхэм підкорила мережу красотою і почуттям смаку

Вікторія Бекхем з дочкою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дівчинка одягла плаття з нової колекції

Вікторія Бекхем знайшла відмінний спосіб рекламувати свої новинки - вона демонструє їх сама, а також за допомогою членів родини. Цього разу вбрання, створене для нової колекції, приміряла 9-річна дочка ікони стилю - Харпер Севен. Дівчинка одягла довге плаття з квітковим принтом, довгими рукавами-ліхтариками, комірцем і пишною спідницею. Харпер позує в компанії жінки, яка шила сукню. «Улюблений принт Харпер в цьому сезоні! Моя міні-я і Рут (яка зробила плаття) на фінальній примірці перед шоу», - підписала фото Вікторія.

Харпер Севен і Рут (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники відомої бізнесвумен оцінили фото юної красуні на безліч лайків і тисячі коментарів. Більшість з них зійшлися на думці, що дівчинка володіє рідкісною красою, з'єднавши кращі риси знаменитих батьків, а також рідкісним почуттям смаку. Але були і ті, хто вважав, що наряд зовсім не пасує 9-річній дитині, роблячи її візуально набагато старшою.

Харпер міні абсолютно чудова!

Воно виглядає занадто «дорослим» для неї

Прекрасна Харпер і прекрасне плаття

Воно зробило її занадто дорослою

Ох, так мило!

Найкрасивіша маленька дівчинка в моїх очах назавжди! Ти моя дівчинка-мрія, Харпер. Люблю тебе завжди

У неї дійсно відмінний смак

Я люблю цю прекрасну обожнювану дитину! Так шикарно

Так красиво, цей принт просто прекрасний

Що за маленька красуня!

Вона росте так швидко і стає дійсно прекрасною леді

І це плаття для дитини? Врахуйте, що вона все ще дитина

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія показала, як Херпер вирушила на шопінг разом зі старшим братом - Брукліном, а також його нареченою Ніколою. Для прогулянки дівчинка одягла білу сукню завдовжки трохи нижче колін, яку доповнила світлою курткою і білими кедами