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Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 10:04
Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила
Олена Кравець (фото: прес-служба)

1 січня актриса «Вечірнього Кварталу» і «Жіночого Кварталу» відсвяткувала день народження

Олена Кравець відзначала 1 січня подвійне свято – Новий рік 2020 й день народження. Актрисі студії «Квартал 95» виповнилося 43 роки! За новою традицією студії в честь свята іменинниця відповідає на кілька запитань про свої «перші» і «останні» рази ...

Перший раз Олена Кравець...

захотіла виступити в драматичній ролі. «Напевно, це було років 10 назад, під час зйомок фільму «Чудо». Це була перша роль в кіно, де моя героїня не була смішною, і мені не потрібно було жартувати в кадрі. Скажу чесно, мені сподобалося виходити зі звичних образів і пробувати щось нове. Із задоволенням би повторила цей досвід».

дозволила дочці пофарбувати волосся. «Маші було років 10-11. Причому вона мене не вмовляла на це, а просто сказала: «Мама, хочу синє волосся». І ми з нею домовилися, але з трьома умовами - що буде фарба, яка змивається, що вона зробить це влітку, і що це буде не вся голова. Домовившись, ми пішли разом в салон. Маша була неймовірно щаслива. А я разом з нею, що пішла їй назустріч».

Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила

З донькою Машею

сама зробила з кимось селфі. «Зізнаюся, я часто роблю селфі з людьми, які мені симпатичні, і творчістю яких я захоплююся. Пам'ятаю, пару років назад я була на якомусь заході, де виступала група Brunettes Shoot Blondes. На той момент я вже була прихильницею їх музики, до того ж ці хлопці теж з Кривого Рогу. Думаю, вони були не в меншому шоці, ніж я сама, коли підійшла до них сфотографуватися».

задумалась над поповненням в сім'ї. «Це бажання з'явилося років в 25. Буквально відразу після того, як дізналася, що вже вагітна...».

Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила

Вагітна Олена Кравець

побувала на морі. «У два роки. Здається, це було місто Скадовськ».

не прийшла додому ночувати. «Це було в 94-му році. Я пішла на виступ команди КВН «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит». І після концерту я якимось дивним чином познайомилася з хлопцями та протусовалася з ними до самого ранку. На той момент вони були для мене кумирами, тому я перебувала в якомусь космічному стані невагомості і абсолютно не стежила за часом».

відмовилася від виступу з «Кварталом» через прохання рідних. «Не було такого. Слава Богу, рідні ніколи не вимагали і не вимагають від мене таких жертв і не ставлять мені подібних умов. Сім'я розуміє, що я працюю в колективі, і не маю права підводити своїх колег і друзів».

Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила

Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила

Олена Кравець в дитинстві і юності

викурила першу цигарку. «Здається, це був четвертий курс інституту. Пам'ятаю, мені відразу не сподобалося, але через те, що це було модним, і в моїй компанії курили всі, я теж стала іноді палити. Але коли завагітняла, у мене цю звичку, як відрізало».

зробила пародію на Юлію Тимошенко. «Це треба хроніку подивитися, тому що не пам'ятаю, який це точно був рік. Думаю, вже в складі студії, а не команди КВК, так що приблизно 2005-й».

дізналася, що Володимир таки йде в президенти. «У минулий Новий рік, коли його звернення показали в ефірі. До цього я, як і багато людей, теж не вірила».

Останній раз Олена Кравець

користувалася громадським транспортом. «У Києві, зізнаюся, давно не користувалася. А ось за кордоном - буває. Коли були в Гельсінкі, їздили на трамваї».

плакала від прочитаної книги. «Пару тижнів назад. Причому не обов'язково, щоб це був саме роман або ціла збірка поезії. Я можу розплакатися і від прочитаного посту в інтернеті або розповіді на якомусь літературному порталі».

Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила

ставала на ваги. «Напередодні старту проекту «Танці з зірками». Після фіналу вирішила не зважуватися. А навіщо себе зайвий раз засмучувати?».

ходила на тренування з танців. «Як і обіцяла в фіналі моєї участі в шоу, я продовжую танцювати і ходити на тренування з Максимом. Останнє тренування було якраз напередодні нашого новорічного туру з «Кварталом».

імпровізувала на сцені. «Це була зйомка в травні. У номері «Балет» в «Жіночому Кварталі» я обмовилася і довелося далі імпровізувати».

Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила

Олена Кравець з чоловіком Сергієм

пускалася берега. «Ой, хотілося б, звичайно, але вже не згадаю, коли це було в останній раз ... Звичайно ж, коли таке трапляється, на ранок мало що пам'ятаєш. Тому, може, і добре, що не пам'ятаю (сміється).

вечеряла наодинці з чоловіком. «Це було 21-го вересня, в нашу річницю весілля з Сергієм».

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