"Насправді сильна": Олена Кравець розповіла про цінні життєві уроки

Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Шоувумен хоче віддати дітей на танці

Олена Кравець – не тільки "перша леді" Жіночого кварталу і Кварталу 95, але і яскрава учасниця Танців з зірками 2019, навколо якої було чимало суперечок в мережі. Шоувумен покинула дванадцятий ефір проекту, що викликало неоднозначну реакцію у юзерів. Втім, Олена пізніше зізналася, що Танці з зірками 2019 стали для неї яскравою подією в житті. В інтерв'ю глянцю Viva! вона чесно розповіла про те, як проект змінив її життя.

Шоувумен запевняє, що, покинувши головний паркет країни, вона стала сильніше і витриваліше, а танець став для неї накшталт терапії і допоміг краще зрозуміти взаємозв'язок чоловіки і жінки.

"Я зрозуміла, що сильна насправді. Я зрозуміла, що Іван Дорн дуже правильно співав про "не треба соромитися". Я зрозуміла, що парний танець – це кращий спорт і найкраща терапія для будь-якої жінки. Багато що зрозуміла про свої взаємини з чоловіком. Я зрозуміла, що життя дійсно одне, і не потрібно витрачати час на те, щоб залишати його на потім. Потрібно робити все тут і зараз", - поділилася філософськими роздумами артистка.

Олена Кравець згадала свою участь у шоу (instagram.com/lennykravets)

Головна леді Кварталу зізналася, що її більше не лякають дедлайни, вони допомагають бути максимально зібраним, а любов до танців вона хоче передати дітям.

"Я усвідомила, що дедлайни – це добре, коли ти дуже зайнятий, коли у тебе мало часу на виконання того чи іншого завдання, то ти дуже зібраний, сконцентрований і багато встигаєш. Я зрозуміла, що люди – це найцінніше в житті будь-кого і що віддам своїх дітей на бальні танці, якщо вони цього захочуть", - зізналася вона.

Олена Кравець і Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що Олена Кравець розкрила подробиці яскравого побачення з чоловіком і поділилася доброю сімейною традицією.