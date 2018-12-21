"Томний погляд від мами": Лобода зачарувала мережу новорічним фото з донькою

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала фото з дівчинкою на тлі новорічної ялинки

Відома співачка Світлана Лобода, яка днями розбурхала мережу напівоголеним дивним фото, показала старшу доньку Єву. Відповідним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Артистка разом з дівчинкою позує на тлі прикрашеної ялинки з безліччю іграшок. Вже доросла красуня мрійливо дивиться в камеру, а її знаменита мама выглядывае з-за плеча.

"Матуся, виглянь ззаду" - Куку", - коротко підписала зірка сімейний знімок.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники виконавиці відзначили разючю схожість Єви і Світлани. Вони назвали дівчинку «маминої копією», а також поцікавилися, чому артистка ховає маленьку Тільду.

"Дві очаровашки", "Вона дуже схожа на маму", "Красуні! Як вона на вас схожа!", "Мамина копія", "Томний погляд від мами", "Діти - це наше все! Красуні", "Твоя дочка! Дуже схожі один на одного", "А де Тильдочка?" - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що знімок Світлани Лободи без макіяжу викликав суперечки серед шанувальників. Деякі побачили схожість співачки з легендернай зіркою Шер.

Також фани Лободи розкритикували її за несмак, назвавши її вбрання "антитерендом". Вони відзначили, що сукню від Gucci повністю зіпсувало фігуру артистки.

Відео: РБК-Україна