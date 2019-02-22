Мамина бусинка: Яна Соломко замилувала мережу зворушливими фото з донькою

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Співачка зводила малу Кіру в кафе

На тлі чуток, що активно обговорюються в мережі, про те, що вона розлучилася зі своїм чоловіком, українська співачка, колишня учасниця групи Real O і шоу "Холостяк" Яна Соломко продовжує публікувати на своїй сторінці в Instagram лише фото зі своєю трирічною донькою Кірою.

Судячи по знімках, мама з донею вибралися на обід в кафе. На фото вони сидять за столиком у зручних пуловерах, а перед ними стоїть тарілка з шматочком торта і кава. Маленька Кіра з задоволенням малює.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

На іншому кадрі Яна ніжно обіймається з малятком.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники залишилися зачаровані зворушливими знімками і залишили артистці багато зворушених коментарів.

"Ой ой яка любов. Мамина доця";

"Які славні";

"Ох дівчата, Ви дуже-дуже гарненькі";

"Стільки любові і ніжності в цьому фото!)))";

"Ви обидві такі чарівні";

"Красотули! Мамина бусінка!))";

"Мммммм ви такі теплі, такі ніжні і такі справжні", - пишуть фолловери.

До речі, одна з прихильниць прямо поцікавилася у Соломко, чому на її фото немає її чоловіка, і навіть отримала відповідь.

"Яна а де Ваш чоловік? Ви завжди фотографуєтесь без нього", - написала yuliamisan.

"Зайнятий дуже)))" - відповіла їй артистка.

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