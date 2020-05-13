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Мамина квіточка: Олена Кравець зворушила ніжним фото молодшої донечки

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Акторка показала свою маленьку принцесу в мереживному вбранні

Зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець - щаслива мама трьох дітей, при цьому старшій дочці Марії вже 17 років і вона живе окремо від батьків, разом з подругою. Нещодавно все сімейство з'їздило на вихідні до моря в Одесу, щоб трохи розвіятися і подихати свіжим повітрям. Актриса порадувала шанувальників атмосферними кадрами з підростаючими двійнятами Ванею і Катею - малюкам скоро виповниться 4 роки.

На самоізоляції Олена стала частіше ділитися кадрами з діточками - так, вона показала новий неймовірно ніжний знімок з Катрусею. На фото зображена дівчинка в мереживному рожевому платтячку з оборками, при цьому вона закрила очі і зворушливо обіймає м'яку іграшку, сидячи за столом. Перед малям стоїть планшет - ймовірно, вона дивилася мультики.

"Все, що тобі потрібно, - це любов і обнімашки. Хрещена, ти фея", - підписала кадр Кравець. Швидше за все, саме хрещена подарувала Каті такий красивий наряд.

Фото: Олена Кравець показала доньку (instagram.com/lennykravets)

Підписники артистки не поскупилися на теплі слова на адресу Олени і її маленької принцеси в коментарях.

  • Красуня і мамина радість, мамина квіточка
  • Моя зірочка
  • Яка мила
  • Це так мило!
  • Лапатулька
  • Янголятко
  • Симпатюля !
  • Вона маленька няшка
  • Ніжність
  • Малятко
  • Хай дитина буде здорова
  • Ох, як мило
  • Аж не віриться, що з такої малесенької крихти вже виросла така доросла красуня
  • Яка маленька красотулька
  • Яка милота
  • Просто милашка
  • Принцесска
  • Який ніжний і крихкий квіточка!
  • Так мило обнімашки

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Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

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