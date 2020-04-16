ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мамин помічник: Шерон Стоун поділилася рідкісним відео з молодшим сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 21:32
Мамин помічник: Шерон Стоун поділилася рідкісним відео з молодшим сином
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Зірка готує улюблене блюдо

Шерон Стоун останнім часом дуже активна в мережі. Так, зірка влаштовує майстер-класи для фанатів, записує відео-уроки, поздоровлення, постить милі фото. Також вона стала показувати світу дітей. Спочатку Шерон похвалилася досягненнями старшого Роэна, який пішов по стопах мами і робить перші кроки в акторській кар'єрі. Хлопець знявся для глянцевого журналу і навіть дав велике интервь. «Я так пишаюся тобою», – написала Стоун під знімками сина, які опублікувала на своїй сторінці.

Мамин помічник: Шерон Стоун поділилася рідкісним відео з молодшим синомШерон будинку (фото: instagram.com/sharonstone)

Тепер справа дійшла і до молодшого з синів. Шерон показала відео, в якому готує одну зі своїх улюблених страв – бефстроганов. Причому в ролику вона розповіла, що робить його за рецептом своєї російської бабусі і страва обіцяє бути дуже смачною. «Секрет у тому, щоб додати туди трохи шоколаду», – сказала Шерон пошепки. Зірка побажала всім веселого карантину і була в піднесеному настрої. Примітно, що на задньому фоні фігурує син голлівудської красуні, який допомагає мамі з миттям посуду, поки вона заважає м'ясо. Сама Стоун одягла для готування просте плаття з квітковим принтом, волосся зібрала у «мушлю». Син зірки одягнений в просту футболку і брюки. Виглядають обидва по-домашньому затишними і щасливими.

Шерон готує улюблене блюдо (відео: instagram.com/sharonstone)

Шанувальники почали обговорювати відео. Багато хто відзначив, що не знав про слов'янські корені знаменитості. А також, що не думали побачити її на кухні. Як завжди, Шерон заслужила і масу компліментів за сво. веселу вдачу і красу. «Мені подобається твоя сукня», – пишуть вони. Також Фолловери зізнаються, що страва актриси виглядає дуже апетитно і її так і хочеться повторити. Але, на жаль, рецептом зірка ділитися не стала.

Нагадаємо, днями Шерон також показала свої домашні фото, де фігурує в простому, але стильному образі. І хоча вона була без макіяжу, все одно отримала масу захоплених відгуків про свою вічну красу.

Сміх крізь сльози: Євген Гашенко розповів про поцілунок з Вікторією Булітко Мамина копія: Мілла Йовович зачарувала мережу милим фото з 2-місячною дочкою
Новини України Шерон Стоунактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся