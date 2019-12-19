Мамин помічник: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісне фото 2-річного сина від Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі відноситься до того типу мам, які не поспішають зайвий раз показувати свою дитину стороннім. Малюка вона знімає тільки зі спини, щоб ніхто не міг роздивитися його обличчя. Але все ж іноді вона не витримує і публікує знімки, де Джек Оскар постає у всій красі. Як, приміром, кілька годин тому – під час прикраси різдвяної ялинки.

Роузі з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі вирішила приєднатися до передсвяткової метушні і створити вдома атмосферу затишку. 32-річна модель разом з сином почала прикрашати будинок до Різдва. Зірка опублікувала кілька кадрів з сином, де вони вішають іграшки на ялинку і загортають святкові подарунки. "Допомагаю моїй любові прикрасити ялинку і обернути подарунки", – написала знаменита модель і любляча мама. Також вона зазначила бренд товарів по догляду за дітьми, з яким співпрацює вже давно – Pipette. На сторінці марки вона розповіла про святкові традиції у своїй родині.

Мама і син прикрасили ялинку (фото: instagram.com/rosiehw)

Кохана Джейсона Стетхема написала: "Моя улюблена частина свят – це передача деяких традицій, з якими я виросла, наприклад, прикрашати нашу ялинку, моєму синові. Це так зігріває моє серце: побачити, скільки радості приносить йому! Яка ваша улюблена частина свята?".

Шанувальники Роузі залишилися в захваті від таких зворушливих фото: "Ви такі милі", "Це така милота! Люблю вас двох", "Так прекрасні", – пишуть вони...

Роузі намагається не показувати Джейсона (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, Роузі не любить виставляти на огляд не тільки материнство, але й особисте життя. Так, вона вкрай рідко публікує фото свого чоловіка – голлівудського актора Джейсона Стетхема. Виняток становлять лише рідкісні спільні виходи на червону доріжку. А ось фото з повсякденного життя і селфі з коханим – табу для британської красуні. Кілька разів, щоправда, вона все-таки його продемонструвала. Але при цьому весь час приховує обличчя Джейсона.