Мамин помічник: Маша Єфросиніна поділилася геніальним і простим лайфхаком від синочка

Ведуча похвалилася хазяйновитістю синочка Сашка
Маша Єфросиніна часто ділиться в Instagram своїми сімейними буднями, а її традиційним "гостем" на сторінці є синочок Олександр. Ведуча показує хлопчика в сторіз і охоче публікує фото і відео з ним, тоді як дочка Нана хоче залишатися за кадром. Теледіва зізнається, що вона – не ідеальна мама, зате намагається максимально розуміти своїх дітей, давати їм турботу, увагу, ласку і будувати близькі довірчі стосунки. І такий чудовий підхід до виховання дає свої плоди – так, Саша вже проявляє самостійність і підтримує порядок, а його мама охоче поділилася лайхаком від синочка на особистій сторінці.
На відео хлопчик за допомогою саморобної картонній конструкції акуратно складає свій реглан.
"Лайфхак від Олександра, як складати одяг перед сном", - підписала Маша пізнавальне відео з сином.
Маша Єфросиніна показала лайфхак від синочка (відео: instagram.com/mashaefrosinina)
Зіркові друзі Маші поспішили прокоментувати побачене. "Наша людина!" - написав Юрій Горбунов. "Господині на замітку",- зазначила Катя Осадча. Також під фото залишила коментар і Даша Астаф'єва.
Лайфхак сподобався і шанувальникам Маші, а також їх розчулив господарський талант Олександра.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Маша Ефрофинина показала рідкісні та унікальні кадри з сестрою Лізою в день її народження.
Автор: Lite