У сукні-вишиванці і з величезним келихом: Маша Єфросиніна влаштувала веселу вечірку

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча дочекалася гарної погоди і вирішила відсвяткувати з друзями минулий день народження

Маша Єфросиніна відзначила день народження ще 25 травня - телеведучій виповнився 41 рік. Але строгий карантин і прохолодна дощова погода не дозволили влаштувати гучне святкування, так що вона обійшлася посиденьками з чоловіком і дітьми. А з приходом літнього тепла і послаблень режиму самоізоляції вирішила все ж влаштувати вечірку для друзів, причому на природі.

Теледіва поділилася з шанувальниками яскравими кадрами веселого і душевного пікніка в колі близьких у своєму Instagram. На відео видно, що прямо на зеленій галявині встановили намет, під яким накритий стіл з квітами і свічками на ньому. Серед гостей можна помітити відомого шоумена Сергія Притулу, який дбайливо запалював свічки.

Відео було опубліковано на Youtube-каналі Glam Wish.

Для вечірки Маша обрала повітряне біле плаття-вишиванку з широкими рукавами від українського дизайнера Віти Кін. Волосся вона залишила розпущеним, а також відмовилася від взуття. До слова, ведуча нещодавно змінила зачіску і зробила собі модний чубчик-пір'я.

Єфросиніна явно відмінно повеселилася - так, вона опублікувала фото з святкування, на якому вона танцює на лужку, при цьому у неї в руках звичайний келих з вином, а також просто-таки величезний ще один!

Маша Єфросиніна влаштувала танці на галявині з великим келихом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Не більше одного келиха", — з гумором підписала знімок телеведуча.

Фолловери оцінили ефектний наряд і розмір келиха Маші і засипали її позитивними коментарями.

Яке шикарне плаття

Розкішна сукня!!!

Такий малесенький келишок. Пий, пий, пий до дна, ми нальємо ще вина..

Гарненький такий келишок

Маша Красива, гарна сукня!)

Який місткий келих

Круто! Красуня!

Маша, на здоров'я

Прекрасна весела і пустотлива Марійка

Нормальненько, розмір відмінний

Сукня неймовірна, цікаво хто дизайнер

Гарний настрій - це головне! Але келих більше Маші Вона може в ній поміститися....

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зробила інтимне визнання про чоловіка Тимура Хромаєва.

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Автор: Марина Настевіч