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У сукні-вишиванці і з величезним келихом: Маша Єфросиніна влаштувала веселу вечірку

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.06.2020 - 13:07
У сукні-вишиванці і з величезним келихом: Маша Єфросиніна влаштувала веселу вечірку
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча дочекалася гарної погоди і вирішила відсвяткувати з друзями минулий день народження

Маша Єфросиніна відзначила день народження ще 25 травня - телеведучій виповнився 41 рік. Але строгий карантин і прохолодна дощова погода не дозволили влаштувати гучне святкування, так що вона обійшлася посиденьками з чоловіком і дітьми. А з приходом літнього тепла і послаблень режиму самоізоляції вирішила все ж влаштувати вечірку для друзів, причому на природі.

Теледіва поділилася з шанувальниками яскравими кадрами веселого і душевного пікніка в колі близьких у своєму Instagram. На відео видно, що прямо на зеленій галявині встановили намет, під яким накритий стіл з квітами і свічками на ньому. Серед гостей можна помітити відомого шоумена Сергія Притулу, який дбайливо запалював свічки.

Відео було опубліковано на Youtube-каналі Glam Wish.

Для вечірки Маша обрала повітряне біле плаття-вишиванку з широкими рукавами від українського дизайнера Віти Кін. Волосся вона залишила розпущеним, а також відмовилася від взуття. До слова, ведуча нещодавно змінила зачіску і зробила собі модний чубчик-пір'я.

Єфросиніна явно відмінно повеселилася - так, вона опублікувала фото з святкування, на якому вона танцює на лужку, при цьому у неї в руках звичайний келих з вином, а також просто-таки величезний ще один!

У сукні-вишиванці і з величезним келихом: Маша Єфросиніна влаштувала веселу вечірку

Маша Єфросиніна влаштувала танці на галявині з великим келихом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Не більше одного келиха", — з гумором підписала знімок телеведуча.

Фолловери оцінили ефектний наряд і розмір келиха Маші і засипали її позитивними коментарями.

  • Яке шикарне плаття
  • Розкішна сукня!!!
  • Такий малесенький келишок. Пий, пий, пий до дна, ми нальємо ще вина..
  • Гарненький такий келишок
  • Маша Красива, гарна сукня!)
  • Який місткий келих
  • Круто! Красуня!
  • Маша, на здоров'я
  • Прекрасна весела і пустотлива Марійка
  • Нормальненько, розмір відмінний
  • Сукня неймовірна, цікаво хто дизайнер
  • Гарний настрій - це головне! Але келих більше Маші Вона може в ній поміститися....

У сукні-вишиванці і з величезним келихом: Маша Єфросиніна влаштувала веселу вечірку

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зробила інтимне визнання про чоловіка Тимура Хромаєва.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Маша Єфросинінаведущая
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