Мамин помічник: Єва Лонгорія показала, чим займається з маленьким сином на карантині

Єва Лонгорія і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса відсвяткувала День Землі

Єва Лонгорія приєдналася до загального флешмобу в мережі на честь Дня Землі. І зробила це досить оригінальним чином. Актриса опублікувала чарівне фото з маленьким сином, показавши, чим вони вирішили зайнятися. Так, турботлива матуся привчає малюка поважати природу. Зірка вирішила висадити кімнатні рослини. А Санті виявився кращим помічником. «Щасливого дня землі! Санті і я вирішили посадити деякі трави. Ми так вдячні Матері-Землі за все, що вона нам дає. Ми тільки гості в її будинку. Давайте ставитися до неї по-доброму!», – написала Єва під чарівним кадром.

Єва і Санті за ділом (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото вона позує в бездоганному образі, який склали біла вільного крою сорочка з контрастними гудзиками і блакитні джинси. Завершили комфортний і стильний лук мокра укладка і бездоганний макіяж. Хлопчика Лонгорія одягла у білий з принтом костюмчик і гумові чобітки. За своїм заняттям обидва виглядають захопленими і задоволеними. Що ж, Санті явно зросте відповідальним і турботливим.

Шанувальники знаменитої актриси подякували Єві за натхнення і за такий чарівний пост. «Це так мило», «Ви просто чарівні», – пишуть фолловери зірки. Нагадаємо, нещодавно актриса продемонструвала, що Санті не тільки відмінний помічник, але і в цілому дуже старанна дитина. Вона показала фото, де він захоплено вивчає книги після купання, сидячи в банному халаті. Що ж, за милим фото Єва може скласти конкуренцію будь-якій інстаматусі.

Єва обожнює білий (фото: instagram.com/evalongoria)

Також на днях Лонгорія продемонструвала ще один варіант стильного образу з білою сорочкою. Вона обрала бездоганний total white лук, який склали сорочка, укорочені брюки і сліпони. Білий, який, як відомо, йде практично всім, на брюнетці Лонгорії виглядає просто чудово. Він підкреслює ефектну зовнішність красуні і її золотистий загар. Беремо на замітку!