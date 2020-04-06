ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2020 - 17:32
Маленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото сина
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка показала нові фото сина

Єва Лонгорія вперше стала мамою в 2018-му році. Сина Сантьяго Енріке вона народила від бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, за якого вийшла заміж у 2016-му році. 45-річна знаменитість ніколи не страждала від надмірної скритністі і не прагнула приховати дитину від сторонніх очей. Так що шанувальники зірки бачили малюка буквально з перших днів його життя. За ці неповні два роки вони звикли до маси кумедних фото і зворушливих роликів. А з часом їх стає тільки більше.

Маленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото синаМаленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото синаСанті вже помітно підріс (фото: instagram.com/evalongoria)

У минулі вихідні Лонгорія порадувала серією нових знімків дитини. Малюк позує в домашній обстановці, на дивані серед своїх іграшок. Компанію йому склав сімейний вихованець – французький бульдог. Одягнений Санті в кумедний костюм зі смугастим узором і синім верхом. Хлопчик заразливо сміється, дивлячись у камеру. «Щасливий малюк цього ранку», – написала не менш щаслива мама під галереєю.

Шанувальники не змогли стримати емоцій від такого позитивного посту. Вони заходилися писати, який гарненький син знаменитості і які чарівні фото. А також не змогли не відзначити, як малюк пмітно виріс за цей час.

  • Милий
  • Він не дитина, він маленький чоловік
  • Що за усмішка!
  • Він неймовірно гарненький
  • Прекрасний ангел
  • Такииий чудовий
  • Бог благословив малого

Маленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото сина

Маленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото синаМаленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото синаМаленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото синаМаленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото сина

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва за час вагітності набрала досить багато зайвих кіло. Але завдяки спорту і правильному харчуванню віртуозно від них позбулася. Тепер зірка часто показує свої заняття, надихаючи посідовувачів на роботу над собою. Останній подібний пост Лонгорії – йога-тренування. Актриса виконала досить складну комбінацію: стійку на голові, що переходить в інші асани. Браво, Єва!

Їй точно 62? Шерон Стоун демонструє бездоганну фігуру у зйомці для відомого глянцю Поки сидимо вдома: корисне меню на день від Поліни з «Перших ластівок»
Новини України Єва Лонгоріяактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся