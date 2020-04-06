Маленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото сина

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка показала нові фото сина

Єва Лонгорія вперше стала мамою в 2018-му році. Сина Сантьяго Енріке вона народила від бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, за якого вийшла заміж у 2016-му році. 45-річна знаменитість ніколи не страждала від надмірної скритністі і не прагнула приховати дитину від сторонніх очей. Так що шанувальники зірки бачили малюка буквально з перших днів його життя. За ці неповні два роки вони звикли до маси кумедних фото і зворушливих роликів. А з часом їх стає тільки більше.

Санті вже помітно підріс (фото: instagram.com/evalongoria)

У минулі вихідні Лонгорія порадувала серією нових знімків дитини. Малюк позує в домашній обстановці, на дивані серед своїх іграшок. Компанію йому склав сімейний вихованець – французький бульдог. Одягнений Санті в кумедний костюм зі смугастим узором і синім верхом. Хлопчик заразливо сміється, дивлячись у камеру. «Щасливий малюк цього ранку», – написала не менш щаслива мама під галереєю.

Шанувальники не змогли стримати емоцій від такого позитивного посту. Вони заходилися писати, який гарненький син знаменитості і які чарівні фото. А також не змогли не відзначити, як малюк пмітно виріс за цей час.

Милий

Він не дитина, він маленький чоловік

Що за усмішка!

Він неймовірно гарненький

Прекрасний ангел

Такииий чудовий

Бог благословив малого

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва за час вагітності набрала досить багато зайвих кіло. Але завдяки спорту і правильному харчуванню віртуозно від них позбулася. Тепер зірка часто показує свої заняття, надихаючи посідовувачів на роботу над собою. Останній подібний пост Лонгорії – йога-тренування. Актриса виконала досить складну комбінацію: стійку на голові, що переходить в інші асани. Браво, Єва!