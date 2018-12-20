"Мама українського репу": вихователька з Баришевки випустила новий кліп

Відео "Залишаю свій дім" (YouTube/alyona alyona)

Alyona Alyona – український реп-феномен, виконавиця з провінційного містечка, яка зовсім недавно представила нове творіння - кліп "Відчиняй", випустила новий кліп.

Композицію під назвою "Залишаю свій дім" вона вже опублікувала на своєму каналі в Youtube. На цей раз у кліпі йдеться про сімейні цінності і отчому домі.

На самому початку кліпу вона показала своїх батьків у домашній обстановці - на кухні.

Скріншот: відео "Залишаю свій дім" (YouTube/alyona alyona)

"Це мої батько і мама. Я запросила їх взяти участь у своєму кліпі, тому що я буду прощатися з цим містом. І перше місце, з яким мені слід попрощатися, це батьківський дім. Але це дім, куди я завжди буду повертатися", - прокоментувала Alyona Alyona.

Весь кліп виконавиця проілюструвала кадрами довгої дороги, і в самому кінці вона опинилася в самому серці Києва — на вулиці Хрещатик.

В коментарях фани нової зірки українського хіп-хопу припустили, що дівчина такою концепцією кліпу хотіла сказати, що її нарешті помітили й оцінили в столиці, в яку їй доведеться переїхати.

Скріншот: хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

"Рвань", "Просто насолода для вух!!! Не сбавляй обертів наваливай!!! Спасибі тобі!", "Яка ж ти красуня!", "Ти підриваєш мозок і підкорювати серця! Який же вогонь!!!!!!!", - написали шанувальники на її сторінці в соцмережах.

Скриншот: комментарі к відео "Залишаю свій дім" (YouTube/alyona alyona)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вихователька з Київської області підірвала мережа кліпом на пісню "Рибки". У відео виконавиця розкидається грошима і їздить на гідроциклі.

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