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"Мама спить, вона втомилася": дочка Лободи зачарувала милим домашнім фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.09.2019 - 17:20
"Мама спить, вона втомилася": дочка Лободи зачарувала милим домашнім фото
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Дівчинка зробила фото, поки мама спала

Світлана Лобода багато працює - артистка часто подорожує по роботі і, звичайно ж, сильно втомлюється. Тому співачка намагається урвати будь-яку вільну хвилинку, щоб відпочити і подрімати - так, нещодавно вона показала, як спить прямо в літаку по дорозі на черговий виступ. На новому фото в своєму Instagram вона також відображена сплячою - причому зробила кадр старша донька артистки Єва.

На милому домашньому знімку на першому плані обличчя Єви, а на задньому видно її зоряну маму, яка солодко спить. Втім, сама зірка опублікувала фото і явно не проти, що дочка знімає її в такому положенні.

"Єва любить відобразити нас", - прокоментувала Лобода.

&quot;Мама спить, вона втомилася&quot;: дочка Лободи зачарувала милим домашнім фото

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Чарівний кадр викликав розчулення у численних підписників Світлани, які поспішили залишити свої коментарі.

  • Саме миле ,затишне домашнє фото
  • Мама спить, вона втомилася
  • Як же мені подобаються такі домашні фото
  • Єва вміє підібрати момент
  • Без палева
  • Папараці скрізь
  • Уті боже яка милота, мама відпочиває а доча фоткает
  • Мама засинає, прокидається Єва
  • Коли ранок починається не з кави, а з мимимишных фото!
  • Нехай побільше вас фоткает
  • Як миило
  • Спляча красуня супер зірка
  • Поки мама спить, Єва захопила телефон

&quot;Мама спить, вона втомилася&quot;: дочка Лободи зачарувала милим домашнім фото&quot;Мама спить, вона втомилася&quot;: дочка Лободи зачарувала милим домашнім фото

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, епатажна Світлана Лобода станцювала тверк на камеру під час миття голови.

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