"Мама поганого не скаже": дочка Олі Полякової розсмішила мережу "дивним" фото

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша не боїться показати себе з непривабливої сторони

Маша Полякова одночасно здивувала і повеселила своїх шанувальників. Донька української співачки Олі Полякової показала, що також вміє пожартувати над собою і володіє хорошим почуттям самоіронії. Так, 14-річна Маша опублікувала у себе на instagram-сторінці "чудное" фото – свій дуже наближений і трохи розмитий портрет. При цьому на знімку у Маші стирчать вуха, за які "заправлене" волосся, вона невдоволено дивись в камеру, губи стиснуті.

"Мама сказала, що я тут красуня", - з гумором підписала знімок Маша Полякова.

Слід зазначити, що Маша – юна fashion-блогер. У дівчини вже понад 100 тис. підписників. Вона часто публікує фото в різних стильних образах, тестує і рекламує продукти, показує фото своїх подорожей по екзотичним країнам, а також ділитися фото і відео тренувань. Наприклад, Маша займається танцями на пілоні.

Тому поява на сторінці юної блогерши такого "дивної" фото викликало у деяких її шанувальників здивування. Однак багато оцінили тонке почуття гумору Маші.

Забавна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так, багато фанатів Маші поспішили підіграти її іронічному настрою:

"Це називається - мама не обдурить)"

"Ні, ти тут не красуня, ти тут БОГИНЯ)))"

"На ельфа схожа"

"Мама фігні не скаже!"

"Мама завжди права"

"Ти тут ніби п'яна, або накурена"

"Може, це був сарказм?))"

"Мами деколи обманюють дітей"

"П'яні чебурашки тебе б за богиню взяли"

"Мама гуморист"

"Орррр, просто Леді Гага"

"Мами такі мами. Молодець, що послухала. Зробила матусі приємно"

Відзначимо, що на даний момент донька Маші Полякової відпочиває в Римі, звідки зрідка ділиться барвистими фото.

Також раніше Маша Полякова блиснула стрункими ніжками в короткій міні-сукні. Дівчина позувала в елегантній чорній сукні-піджаку з відкритими плечима, доповнивши свій образ такими ж чорними туфлями-човниками.