Мати Лесі Нікітюк чесно зізналася, що чекає на онуків від зіркової доньки (відео)

Мати Лесі Нікітюк Катерина Петрівна не змогла пропустити одну з найбільш очікуваних подій у житті своєї доньки — 21 жовтня у столичному кінотеатрі “Оскар” відбулася презентація нового проекту “Leмаршрутка” на “Новому каналі”. “Leмаршрутка” — програма про подорожі Україною. Телеведуча Леся Нікітюк та її вірний товариш, водій маршрутки Богдан Богданич вирушать у найвіддаленіші куточки України, відвідають міста, села, та навіть давно покинуті хутори, щоб “відкрити” українцям унікальну красу рідної землі. А пересуватиметься “Леді Ле” по українському бездоріжжю на звичайній маршрутці — найбільш популярному транспорті в наших містах. ТБ-глядачі побачать перший випуск програми вже 4 жовтня.

Катерина Петрівна Нікітюк розповіла у ексклюзивному коментарі LITE/ РБК-Україна, як сильно пишається Лесею, та як її колись виховували. Крім того, Катерина зізналася — так, вона чекає на онуків від своєї зіркової доньки.

Мати Лесі Нікітюк розповідає про виховання зіркової доньки та бажання побалувати онуків

“Вона вибрала свою стежку, до якої довго йшла”

Проте сьогодні у Лесі дійсно дуже насичений робочий графік. У рідний Хмельницький до батьків та родичів Нікітюк приїздить не так часто, як хотілося б.

“Наскільки часто? Це один раз на місяц. Інколи щось таке буває, то буває два рази приїде. А інколи місяцями не бачимо. Коли знімала “Орел и Решка”, то по 5-6 місяців, навіть було 8 місяців, що не було вдома. Ну, серце болить, переживаємо. Але ж вона вибрала свою таку стежку, до якої дуже довго йшла. Ми знали, що щось буде з нею не так… ми знали, що вона десь піде, бо вона змалечку співала, танцювала, була дуже творчою — лежала на животі, на підлозі, малювала бабусину домівку. І все так намалює — точно як у нас в селі було”, — розповідає Катерина Петрівна Нікітюк.

До речі, коли Леся приїжджає до батьків, мати готує їй смачненьке.

“Дуже любить вареники з вишнями, налисники, вона все любить. Але ж в даний час вона дуже мало його їсть — береже фігуру”.

“Тримала в строгості трохи”

А от якихось особливих “секретів виховання” не було. Хоча мати Лесі Нікітюк зізнається, що тримала дітей у строгості.

“Ви знаєте, а секретів немає. Просто старалась їх тримати в строгості трохи. Вона інколи зараз на мене ображається: “Ти мене тримала, ти мене заставляла, але я рада зараз”. І зараз вона мені теж дякує. Вона уміє все: вміє жити в місті, вона вміє жити в селі, вона в нас вміє копати, садити, полоти. І вона в місті роботу зробить таку, яку їй потрібно. Вона все в нас вміє, чудово готує. Чудова доня. Завжди хвилюється за нас, батьків. Ми раді, що вона в нас така є".

Мати Лесі Нікітюк Катерина Петрівна

Про булінг у школі: “Я всім докажу!”

У школі Леся також навчалася добре. Крім того, в дитинстві телеведуча 9 років ходила на плавання! Проте в шкільні роки Леся Нікітюк зіткнулася з цькуванням з боку однолітків, через свій зріст. А от мамі про це намагалася не так часто розказувати.

“Вона добре навчалася. Ну, коли вчилася в академії, бувало молоді дівчатка хотіли втекти. А в школі вона вчилася добре. Спочатку 4 класи закінчила в нашій школі, а потім ми перевели її в іншу школу. Леся займалась плаванням 9 років, вона кандидат у майстри спорту по плаванню. Перевели в спортивну школу, де у класі було 28 хлопців і дві дівчинки… Я б не сказал, шо вона була бойова. Знаєте, як хлопці — вони дражнилися, “підколювали”, що вона висока. Вона це дуже переживала сильно. Але в один день сказала - “Я всім докажу”. І доказала!” — згадує пані Катерина.

“Вона рідко жалілася. В неї певно боліла душа. Але ж я їй наводила приклади. Я завжди казала, що я теж висока і з мене теж сміялися, всяке казали. Завжди їй казала: “Ми найгарніші! І ти ще себе покажеш, побачиш, як тебе будуть любити, і шо ріст твій буде найкращий”. Так воно й сталося. Вона зараз не комплексує — он каблуки 10 см”, — посміхається Катерина Петрівна.

Катерина Петрівна Нікітюк: Дуже чекаю на онуків

Також Катерина Петрівна зізналася, що дуже б хотіла побавити онуків саме від Лесі.

“Дуже хочеться дочекатися, щоб хоч потримати на руках… В мене вже є двоє онуків від сина. А від Лесі хочу… не більше двох, бо буде важко для неї (сміється). Якщо зможу, буду звичайно допомагати. Трохи підкачало здоров'я, але нічого — я тримаюся. Якось буде, в кожного своя неділя”, — підсумувала пані Катерина.