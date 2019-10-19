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Не впізнати! Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.10.2019 - 09:47
Не впізнати! Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала свій чорно-червоний лук

Леся Нікітюк не залишає шанувальників без вже традиційної рубрики "образ дня". Щодня ведуча публікує свої аутфіти на сторінці і в сторіз Instagram. Телезірка віддає перевагу вбранню, що підкреслює достоїнства її витонченої фігури – головним предметом гордості і заздрості є нескінченні стрункі ніжки Леді Ле. І якщо ще нещодавно Леся гуляла по вулицях Парижа в сукні-піджаку від Андре Тана, то для походу в ресторан вечора п'ятниці віддала перевагу кокетливому і жіночному образу.

Теледіва вибрала одночасно стримане і елегантне чорне плаття з довгими руками і оригінально скроєною спідницею кльош, а також воліла під нього надіти шкіряні високі ботфорти з гострим носком і невисоким стійким каблуком.

В якості аксесуарів вона прихопила з собою улюблену сумочку від Chanel. Леся випрямила і гладко уклала волосся, а макіяж зробила з акцентом на червоні губи.

Не впізнати! Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Червоно-чорний вечір", - залишила вона лаконічний підпис під кадрами.

Не впізнати! Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях шанувальники похвалили образ телеведучої. Також під постом можна знайти запис мами Лесі, Катерини. "Наша любима і чарівна, кохана донечка, - написала вона. Не залишилася осторонь і українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно стала мамою втретє.

  • Така гарна, що навіть не впізнала
  • Леся – ви мега-чарівні
  • Дуже красиво, тобі личить, чоботи дуже стройнят ніжки
  • Леся – вогонь
  • Ого, яка сексуальна!
  • Леся, ти просто як завжди на всі сто
  • Дуже класний образ!
  • Мрія всіх чоловіків!
  • Красуня
  • Вау! Дуже йде!

Скріншот коментарів

Раніше Лесю Никитюк "застукали" за дивним заняттям в несподіваному місці.

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