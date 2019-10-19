Не впізнати! Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала свій чорно-червоний лук

Леся Нікітюк не залишає шанувальників без вже традиційної рубрики "образ дня". Щодня ведуча публікує свої аутфіти на сторінці і в сторіз Instagram. Телезірка віддає перевагу вбранню, що підкреслює достоїнства її витонченої фігури – головним предметом гордості і заздрості є нескінченні стрункі ніжки Леді Ле. І якщо ще нещодавно Леся гуляла по вулицях Парижа в сукні-піджаку від Андре Тана, то для походу в ресторан вечора п'ятниці віддала перевагу кокетливому і жіночному образу.

Теледіва вибрала одночасно стримане і елегантне чорне плаття з довгими руками і оригінально скроєною спідницею кльош, а також воліла під нього надіти шкіряні високі ботфорти з гострим носком і невисоким стійким каблуком.

В якості аксесуарів вона прихопила з собою улюблену сумочку від Chanel. Леся випрямила і гладко уклала волосся, а макіяж зробила з акцентом на червоні губи.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Червоно-чорний вечір", - залишила вона лаконічний підпис під кадрами.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях шанувальники похвалили образ телеведучої. Також під постом можна знайти запис мами Лесі, Катерини. "Наша любима і чарівна, кохана донечка, - написала вона. Не залишилася осторонь і українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно стала мамою втретє.

Така гарна, що навіть не впізнала

Леся – ви мега-чарівні

Дуже красиво, тобі личить, чоботи дуже стройнят ніжки

Леся – вогонь

Ого, яка сексуальна!

Леся, ти просто як завжди на всі сто

Дуже класний образ!

Мрія всіх чоловіків!

Красуня

Вау! Дуже йде!

Скріншот коментарів

Раніше Лесю Никитюк "застукали" за дивним заняттям в несподіваному місці.