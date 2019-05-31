Мама вдома: Осадча без макіяжу зворушила мережу фото з синочком

Катя Осадча дуже багато працює і постійно з'являється на різних світських заходах, захоплюючи стильними і ефектними нарядами. Так, нещодавно ведуча полонила вишуканим образом у рожевих тонах на вечірці з нагоди 15-річчя журналу Pink в Україні. Тим більше вона цінує тихі сімейні моменти, коли вдається побути з коханим чоловіком і сином.

На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася ніжним фото, на якому вона зображена в білому платті в горошок і без краплі макіяжу на обличчі. На руках вона тримає дворічного синочка Івана, малюк при цьому спиною до камери.

"Мама вдома #нашеліто", - підписала милу публікацію Осадча.

Фото: Катя Осадча з сином Іваном (instagram.com/kosadcha)

Підписники теледіви поспішили залишити розчулені коментарі, багато просять показати вже обличчя хлопчика, яке Осадча та Горбунов поки приховують.

"Яка щаслива та гарна"

"Яка ви красива без косметики"

"Катя, покажіть нам вже свого красунчика"

"Природня краса вона така, око милується"

"Радість дитинці"

"мамине Волосся!"

"Стільки радості у Ваших очах, клас!"

"Катя, Вам дуже личить материнство!)"

"Катя просто щаслива!!!"

"Великий хлопчик вже"

"Дуже мило. Щастя Вашій родині!"

"маленький Ангелочок"

"Скільки щастя в ваших очах, просто вогонь і мур"

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі. Телевеущая відвідала вечірку іншого глянцю - журналу ELLE.

Також до цього 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучої зовнішністю.