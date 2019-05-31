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Мама вдома: Осадча без макіяжу зворушила мережу фото з синочком


Теледіва порадувала шанувальників ніжним знімком

Катя Осадча дуже багато працює і постійно з'являється на різних світських заходах, захоплюючи стильними і ефектними нарядами. Так, нещодавно ведуча полонила вишуканим образом у рожевих тонах на вечірці з нагоди 15-річчя журналу Pink в Україні. Тим більше вона цінує тихі сімейні моменти, коли вдається побути з коханим чоловіком і сином.

На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася ніжним фото, на якому вона зображена в білому платті в горошок і без краплі макіяжу на обличчі. На руках вона тримає дворічного синочка Івана, малюк при цьому спиною до камери.

"Мама вдома #нашеліто", - підписала милу публікацію Осадча.

Фото: Катя Осадча з сином Іваном (instagram.com/kosadcha)

Підписники теледіви поспішили залишити розчулені коментарі, багато просять показати вже обличчя хлопчика, яке Осадча та Горбунов поки приховують.

  • "Яка щаслива та гарна"
  • "Яка ви красива без косметики"
  • "Катя, покажіть нам вже свого красунчика"
  • "Природня краса вона така, око милується"
  • "Радість дитинці"
  • "мамине Волосся!"
  • "Стільки радості у Ваших очах, клас!"
  • "Катя, Вам дуже личить материнство!)"
  • "Катя просто щаслива!!!"
  • "Великий хлопчик вже"
  • "Дуже мило. Щастя Вашій родині!"
  • "маленький Ангелочок"
  • "Скільки щастя в ваших очах, просто вогонь і мур"

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі. Телевеущая відвідала вечірку іншого глянцю - журналу ELLE.

Також до цього 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучої зовнішністю.

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