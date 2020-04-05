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Мама Бейонсе показала унікальний і неопублікований раніше кадр з секретного весілля дочки з Джей Зі

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2020 - 21:56
Мама Бейонсе показала унікальний і неопублікований раніше кадр з секретного весілля дочки з Джей Зі
Бейонсе та Джей Зі (фото: instagram.com/beyonce)

Рівно 12 років тому Бейонсе і Джей Зі зв'язали один одного узами шлюбу

Бейонсе і репер Jay-Z (Шон Корі Картер) святкують свою 12-ту річницю весілля. В цей особливий день, мама відомою r'n'b-виконавиці — Тіна Ноулз, поділилася своїми спогадами про цю знакову подію. У себе на сторінці Instagram Тіна виклала фотографію пари, яка була зроблена відразу після одруження. На ній — щасливі молодята тримаються за руки, а Бейонсі, схоже, просто не тямить себе від щастя.

«З річницею, Бей і Джей!» — підписала знімок Тіна.

«У мене таке відчуття, ніби ще вчора вони йшли під вінець. До речі, це мої руки на її пишне плаття! У мене залишилися чудові спогади про той день, адже вже минуло цілих дванадцять років!» — продовжує вона.

«Завдяки вашій незгасаючій любові на світ з'явилися три чудові дитини», — розчулилася Тіна.

Потім вона пожартувала: «Ха, а я розробила дизайн ції сукні». Нагадаємо, що мати Бейонсе є відомим модельєром. Також Тіна Ноулз — автор дизайну багатьох сценічних нарядів дочки.

Мама Бейонсе показала унікальний і неопублікований раніше кадр з секретного весілля дочки з Джей Зі

Фото: instagram.com/mstinalawson

Бейонсе і Шон Картер познайомилися в 1999 році, а одружилися в 2008-м. У шлюбі у них народилося троє дітей: восьмирічна Блю Айві і дворічні близнюки Сер і Румі Картери.

У сім'ї будинок в Лос-Анджелесі за 88 мільйонів доларів, і в січні стало відомо, що співачка зруйнувала баскетбольний майданчик свого чоловіка і замінила її дитячим ігровим майданчиком з гойдалками, турніками і пісочницею.

Бейонсе зі своїм чоловіком вирішили переобладнати територію біля свого будинку, щоб надати дітям можливість більше часу проводити на відкритому повітрі, залишаючись в стінах свого особняка в Бель-Ейр (це престижний житловий район в Лос-Анджелесі).

Нагадаємо, що цей приголомшливий особняк, який складається з шести будівель і кількох басейнів, пара придбала в 2016-му році. Однією з визначних пам'яток маєтку була баскетбольний майданчик, місце, де музичний продюсер любив відпрацьовувати кидки в кільце — таким чином знімаючи стрес між записом альбомів.

Але в 2019-му році подружжя вирішили переобладнати територію та баскетбольне поле було замінено дитячим майданчиком, тим більше, що у сімейства вже є поповнення.

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