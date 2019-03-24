Крихітка на мільйон: Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-му

Надя Дорофєєва показала стильний весняний образ
Надя Дорофєєва показала стильний, зручний, універсальний і недорогий образ. Артистка приміряла довге коричневе пальто oversize, джинси на високій посадці, які підтримує чорний шнур, короткий топ, світлі кросівки на високій платформі і шкіряну сумку відтінку "кави з молоком". Фанати вражені умінням артистки так вдало поєднувати універсальні речі. Своє захоплення шанувальники висловили під знімком співачки в Instagram.
Надя Дорофєєва показала стильний і недорогий спосіб (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники в більшості своїй похвалили зовнішній вигляд артистки, проте деяким look не припав до смаку:
Варто відзначити, що Надя Дорофєєва разом з Дмитром Монатиком, він же MONATIK, отримала омріяну статуетку премії YUNA 2019 за дуетну пісню "Глибоко".
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва справила фурор в мережі своїми пікантними фото з репетицій, на яких показала вражаючу постать.
Раніше Надя Дорофєєва зізналася, що любить експериментувати з гардеробом: вона однаково чудово виглядає в зручних і улюблених речах оверсайз, а також в розкішному жіночному вбранні, що підкреслюють її чудову фігуру.