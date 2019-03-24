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Крихітка на мільйон: Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-му

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2019 - 22:05
Крихітка на мільйон: Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-му
Надя Дорофєєва показала стильний і недорогий собраз (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва показала стильний весняний образ

Надя Дорофєєва показала стильний, зручний, універсальний і недорогий образ. Артистка приміряла довге коричневе пальто oversize, джинси на високій посадці, які підтримує чорний шнур, короткий топ, світлі кросівки на високій платформі і шкіряну сумку відтінку "кави з молоком". Фанати вражені умінням артистки так вдало поєднувати універсальні речі. Своє захоплення шанувальники висловили під знімком співачки в Instagram.

Крихітка на мільйон: Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-му

Надя Дорофєєва показала стильний і недорогий спосіб (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники в більшості своїй похвалили зовнішній вигляд артистки, проте деяким look не припав до смаку:

  • Класненька.
  • Надя, дуже крутий лук! Так свіжо і по-весняному!
  • Як бомж.
  • Красуня.
  • Одна в своєму роді, лук унікальний, аналогів немає.
  • Найкраща.
  • Ви просто сяєте - і в дощ, і в сонце. Ви дуже класна.
  • Прикольний пояс, Надюша)))
  • Класно виглядаєш.
  • Як же я обожнюю цей стиль.

Варто відзначити, що Надя Дорофєєва разом з Дмитром Монатиком, він же MONATIK, отримала омріяну статуетку премії YUNA 2019 за дуетну пісню "Глибоко".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва справила фурор в мережі своїми пікантними фото з репетицій, на яких показала вражаючу постать.

Раніше Надя Дорофєєва зізналася, що любить експериментувати з гардеробом: вона однаково чудово виглядає в зручних і улюблених речах оверсайз, а також в розкішному жіночному вбранні, що підкреслюють її чудову фігуру.

"Суцільний кайф": Дорофєєва викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019 Королева червоної доріжки: Дорофєєва захопила прозорим вбранням на YUNA 2019
Новини України Надя Дорофеєвастильмода
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