Крихітка на мільйон: Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-му

Надя Дорофєєва показала стильний і недорогий собраз (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва показала стильний весняний образ

Надя Дорофєєва показала стильний, зручний, універсальний і недорогий образ. Артистка приміряла довге коричневе пальто oversize, джинси на високій посадці, які підтримує чорний шнур, короткий топ, світлі кросівки на високій платформі і шкіряну сумку відтінку "кави з молоком". Фанати вражені умінням артистки так вдало поєднувати універсальні речі. Своє захоплення шанувальники висловили під знімком співачки в Instagram.

Надя Дорофєєва показала стильний і недорогий спосіб (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники в більшості своїй похвалили зовнішній вигляд артистки, проте деяким look не припав до смаку:

Класненька.

Надя, дуже крутий лук! Так свіжо і по-весняному!

Як бомж.

Красуня.

Одна в своєму роді, лук унікальний, аналогів немає.

Найкраща.

Ви просто сяєте - і в дощ, і в сонце. Ви дуже класна.

Прикольний пояс, Надюша)))

Класно виглядаєш.

Як же я обожнюю цей стиль.

Варто відзначити, що Надя Дорофєєва разом з Дмитром Монатиком, він же MONATIK, отримала омріяну статуетку премії YUNA 2019 за дуетну пісню "Глибоко".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва справила фурор в мережі своїми пікантними фото з репетицій, на яких показала вражаючу постать.

Раніше Надя Дорофєєва зізналася, що любить експериментувати з гардеробом: вона однаково чудово виглядає в зручних і улюблених речах оверсайз, а також в розкішному жіночному вбранні, що підкреслюють її чудову фігуру.