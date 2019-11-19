ru
ua

Маленька Русалочка: Яна Соломко похвалилася спортивними талантами доньки (відео)

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка весело провела час з малятком в басейні

Після новини про те, що Яна Соломко розлучилася зі своїм чоловіком Олегом Солодуховим, яка з'явилася у вересні, співачка зробила кілька загадкових публікацій про розчарування у житті, після чого на деякий час зникла з соцмереж. Шанувальники почали вже було турбуватися, однак дівчина повернулася і пояснила, що у неї просто не було на це часу, адже вона займалася своїм музичним проектом SoYana і донею Кірою. Новим відеороликом в своєму Instagram вона точно довела, що у неї все добре.

Яна вирішила показати, як вони з чотирирічною Кірою весело і активно провели день у басейні - а заодно і похвалитися спортивними талантами дочки.

На відео мама з донькою в обнімку хлюпочуться у воді, а також показано, як дівчинка уміло плаває різними стилями і сміливо стрибає у воду з бортика і пірнає.

Відео: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Фолловери розчулюються цієї милою і веселою парочкою, а також захоплюються сміливістю і майстерністю маленької Кіри у коментарях до публікації.

  • Ви чудова мама, я люблю вас
  • Чудове відео, від вас віє теплом
  • Доча у тебе дуже класна
  • Милуюся вами, ви такі класні
  • Ви такі молодці)) такі милі)
  • Який у вас класний сімейний день
  • Русалонька
  • Які ви дві красуні
  • Які ж Ви милі і красиві
  • Круте відео, ваша донька велика розумниця
  • Кіра така мила дівчинка
  • Маленька Русалочка
  • Ого як вона у Вас круто плаває
  • Кирюха, молодець!
  • Яка ж у тебе мила дівчинка
  • Клас, як же мені подобається це відео
  • Ви нереально милі і чарівні

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін засвітився в обнімку зі співачкою Яною Соломко на світському заході.

Завжди перші: топ обкладинок, які прикрашали Володимир і Олена Зеленські Ще стрункішою! 44-річна Єва Лонгорія показала досконале тіло у смарагдовій сукні
Читати всі новини