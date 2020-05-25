Перше після фіналу: Даша Ульянова з Холостяк-10 похвалилася колечком від Макса Михайлюка

Даша відпочиває в Одесі
В минулу п'ятницю, 22 травня завершився ювілейний сезон самого романтичного реаліті України - Холостяк-10. Головний герой проекту, український пілот Макс Михайлюк зробив свій вибір. Нагадаємо, що до фіналу шоу дійшли тільки дві учасниці - Даша Ульянова і Дана Оханська. Макс зробив заповітну пропозицію саме Даші, з якою у нього склався особливий зв'язок під час проекту. Тепер шанувальники проекту чекають спеціальний випуск, в якому стане відомо, як склалися стосунки Макса і Даші після проекту.
Тим часом Даша Ульянова не перестає всіляко інтригувати шанувальників, показуючи їм нові фото і відео. І все ж ні холостяк, ні його обраниця ніяк не дають прихильникам зрозуміти - вони разом чи ні. Залишається чекати випуску від 29 травня на СТБ.
І все ж Ульянова показала кілька унікальних фото з власного архіву. А саме - два перших фото, які зробила відразу ж після фіналу.
Красуня зробила селфи з машини. На камеру Даша демонструє праву руку, на безіменному пальці якої красується обручку, яке Макс вручив обраниці у фіналі шоу.
"Перше фото в телефоні після фіналу... І друге", - так підписала знімки Ульянова.
Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Крім того, на минулих вихідних Даша також опублікувала фото з Одеси. До речі, це рідне місто Макса, де живуть його батьки. Дівчина відпочиває в одному з готелів на березі Чорного моря. Однак позасмагати в купальнику поки погода не дозволяє. Тому Даша позує спиною до камери в джинсах і чорній футболці. В руках у неї - келих з коктейлем.
"Відзначення затягнулися)) всім чудового вихідного", - підписала знімок "холостячка".
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Фолловери красуні поспішили засипати її коментарями. Багато висловили сподівання, що після проекту шляху Макса і Даші не розійшлися і вони дійсно разом.
Нагадаємо, обраниця Холостяка-9 Даша Квіткова показала пікантні кадри зі "весільної подорожі". Пара офіційно розписалася 20 травня. Проте вирушити в заповітне весільну подорож до Нью-Йорк поки не можуть. Тому вони відправилися подорожувати по Україні.
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Автор: Юля Петрова