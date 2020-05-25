Перше після фіналу: Даша Ульянова з Холостяк-10 похвалилася колечком від Макса Михайлюка

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша відпочиває в Одесі

В минулу п'ятницю, 22 травня завершився ювілейний сезон самого романтичного реаліті України - Холостяк-10. Головний герой проекту, український пілот Макс Михайлюк зробив свій вибір. Нагадаємо, що до фіналу шоу дійшли тільки дві учасниці - Даша Ульянова і Дана Оханська. Макс зробив заповітну пропозицію саме Даші, з якою у нього склався особливий зв'язок під час проекту. Тепер шанувальники проекту чекають спеціальний випуск, в якому стане відомо, як склалися стосунки Макса і Даші після проекту.

Тим часом Даша Ульянова не перестає всіляко інтригувати шанувальників, показуючи їм нові фото і відео. І все ж ні холостяк, ні його обраниця ніяк не дають прихильникам зрозуміти - вони разом чи ні. Залишається чекати випуску від 29 травня на СТБ.

І все ж Ульянова показала кілька унікальних фото з власного архіву. А саме - два перших фото, які зробила відразу ж після фіналу.

Красуня зробила селфи з машини. На камеру Даша демонструє праву руку, на безіменному пальці якої красується обручку, яке Макс вручив обраниці у фіналі шоу.

"Перше фото в телефоні після фіналу... І друге", - так підписала знімки Ульянова.

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Крім того, на минулих вихідних Даша також опублікувала фото з Одеси. До речі, це рідне місто Макса, де живуть його батьки. Дівчина відпочиває в одному з готелів на березі Чорного моря. Однак позасмагати в купальнику поки погода не дозволяє. Тому Даша позує спиною до камери в джинсах і чорній футболці. В руках у неї - келих з коктейлем.

"Відзначення затягнулися)) всім чудового вихідного", - підписала знімок "холостячка".

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Фолловери красуні поспішили засипати її коментарями. Багато висловили сподівання, що після проекту шляху Макса і Даші не розійшлися і вони дійсно разом.

Даша, сподіваюся, ви і досі разом

Макса не вистачає)

Даша, ти найкрасивіша дівчина на проекті Холостяк

Один і той же питання задають не тупіть, люди. Невже не ясно, що до кінця проекту їм заборонено розкривати всі таємниці

Якщо будуть ваші спільні нові фото та сторіс

Чому Макс не зазначає??

Та дайте спокій вже Даші)) З подругою Даша там, може і Макс теж там, хто знає

Нагадаємо, обраниця Холостяка-9 Даша Квіткова показала пікантні кадри зі "весільної подорожі". Пара офіційно розписалася 20 травня. Проте вирушити в заповітне весільну подорож до Нью-Йорк поки не можуть. Тому вони відправилися подорожувати по Україні.

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Автор: Юля Петрова