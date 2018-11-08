Макс Барських приміряв незвичайний образ і розповів про дружбу в шоубізі

Фото: Макс Барських (колаж РБК-Україна)

Співак розповів, що чекати шанувальникам від нового кліпу

Популярний український співак Макс Барських, який нещодавно анонсував нове шоу під назвою "Сім", приміряв на себе дещо несподіваний образ Джокера. В інтерв'ю Cosmopolitan артист розповів про дружбу в шоу-бізнесі, свій новий кліп і успіх.

Макс вважає, що перевтілення - частина його професії.

"Я — артист і моя творчість неможлива без перевтілення. Кожен раз, створюючи пісню, я входжу до того стану героя, який зможе максимально точно донести її. Наш Джокер складається з багатьох доль. Ми шукали натхнення і у Девіда Боуї, і у Майкла Джексона, і у Прінса. Всі вони — самотні планети..." - говорить Барських.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

При цьому друзями в середовищі шоу-бізнесу він похвалитися не може.

"Дружба для мене — це особливий космічний зв'язок з людиною, яку, можливо, я вже знав в минулому житті. Я щасливий, що у мене є близькі мені люди, яких я вже можу назвати сім'єю. Що стосується дружби в шоу-бізнесі... — ти ніколи не знаєш, що криється за широкою посмішкою, - зізнався співак. - Для мене особисто шоу-бізнес — це можливість ділитися із людьми тим, що я роблю. Від всього іншого, чим славиться шоу-бізнес, я стою осторонь".

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

Макс також розповів, чого чекати шанувальникам від нового кліпу. За його словами, відео вийшло світлим і романтичним.

"Ми ставили перед собою завдання максимально занурити глядача у світ 80-х, але знайти в них суміжні грані з нашим часом. Я довго шукав цього героя: в міміці, пластиці і в самому собі. Відео просякнуте романтизмом. На мій погляд, ми максимально підкреслили звучання пісні. І хто в ній заново переживе світлі спогади, а для когось вона стане музичним супроводом нової історії. Це і є життя: пам'ятати, хто ти є, і знати, куди ти йдеш", - зазначив артист.

Новою роботою він хоче нагадати людям про їхнє минуле.

"Я живу тут і зараз, але іноді люблю згадати приємні моменти минулого. У музики є своя історія і часом буває цікаво поринути в минуле, зазирнути в різні декади. Як мені здається, раніше в піснях було більше сенсу і більше душі, тому зараз мені хочеться нагадати людям про їхнє минуле, занурити їх у приємні спогади, подарувати відчуття ностальгії, а так само показати новому поколінню як було раніше", - каже співак.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Про особисте життя інтроверт Барських відмовився говорити, адже на те воно й особисте.

"Мені завжди здавалося, що особисте життя має залишатися особистим, не дарма ж його так називають. Я інтроверт за своєю природою, і відкриваюся в основному в своїх піснях і на сцені. Коли у тебе за п'ять концертів в тиждень, часто буває емоційна виснаженість, тому я намагаюся знаходити час для самого себе, що б не втрачати зв'язок з внутрішнім світом, та й щоб накопичити енергію для наступного виходу на сцену", - вважає музикант.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Він також поділився, що для нього означає успіх.

"Досягнення всіх поставлених цілей, розуміння затребуваності, миті задоволеності тим, що робиш: піснею, яку написав, концертом, який дав,музичним відео, в якому знявся. Як результат — слова подяки кожного слухача", - підкреслив Макс.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських спантеличив фанатів новим образом. По всій видимості він хотів втілити легендарного вокаліста групи Queen, однак вийшло не зовсім те, на що він розраховував.

Раніше Макс Барських влаштував для своєї команди "ретро-фотосесію".

Відео: РБК-Україна