Без макіяжу і в спортивках: Слава з НеАнгелів показала свою природну красу

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава також мотивує тренуватися вдома

Слава Камінська також залишається вдома на домашній самоізоляції під час карантину. Солістка поп-групи НеАнгели зізналася, що вже встигла добряче втомитися від такого відпочинку. І все ж артистка продовжує залишатися з дітьми на карантині, до чого закликає своїх прихильників. А щоб час в домашній ізоляції не проходив дарма, українська виконавиця не забуває стежити за своєю фігурою. На відміну від Насті Каменських, Камінська поки не поспішає проводити тренування в онлайн-ефірі. Зате показує їх результат, мотивуючи шанувальників своєю зовнішністю.

Так, на своїй instagram-сторінці солістка НеАангелів опублікувала знімок, зроблений одразу ж після тренування. На Славі - зручні чорні лосини, а також облягаючий помаранчевий топ, який до того ж ефектно підкреслює зону декольте співачки. Тренується Слава в білих кросівках. Підкреслимо, що фітнес-тренери рекомендують навіть у домашніх умовах тренуватися в зручних кросівках. Це додатковий захист від можливих травм, наприклад, під час стрибків і т. д. До того ж, кросівки також забезпечують правильну амортизацію.

Окремої уваги заслуговує тоненька талія 35-річної співачки.

“Після тренування обов'язково потрібно зробити гарне фото. @roman_smidyuk інакше все було даремно", — підписала нове фото Камінська.

Фото: instagram.com/babaslavka

Тим часом шанувальники виконавиці поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями. А також підтримали її висновок.

"Не зробив відео або фото із тренування, значить не тренувався"

“Ви Красуня! Більше радості вам))"

“Захоплююся Вами!! І Ви дуже красиві без макіяжу і сценічного гриму"

"Слава, ви красуня"

“Ну так. Без фото, ніби як і не тренувалася"

"Слава ви дуже красива і ваші діти Лаура дуже класна"

"Це тільки я після тренування виглядаю як мокра варена курка?"

Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів відмовилася виступати на дні народження Слави.