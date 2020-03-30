Без макіяжу і в спортивках: Слава з НеАнгелів показала свою природну красу

Слава також мотивує тренуватися вдома
Слава Камінська також залишається вдома на домашній самоізоляції під час карантину. Солістка поп-групи НеАнгели зізналася, що вже встигла добряче втомитися від такого відпочинку. І все ж артистка продовжує залишатися з дітьми на карантині, до чого закликає своїх прихильників. А щоб час в домашній ізоляції не проходив дарма, українська виконавиця не забуває стежити за своєю фігурою. На відміну від Насті Каменських, Камінська поки не поспішає проводити тренування в онлайн-ефірі. Зате показує їх результат, мотивуючи шанувальників своєю зовнішністю.
Так, на своїй instagram-сторінці солістка НеАангелів опублікувала знімок, зроблений одразу ж після тренування. На Славі - зручні чорні лосини, а також облягаючий помаранчевий топ, який до того ж ефектно підкреслює зону декольте співачки. Тренується Слава в білих кросівках. Підкреслимо, що фітнес-тренери рекомендують навіть у домашніх умовах тренуватися в зручних кросівках. Це додатковий захист від можливих травм, наприклад, під час стрибків і т. д. До того ж, кросівки також забезпечують правильну амортизацію.
Окремої уваги заслуговує тоненька талія 35-річної співачки.
“Після тренування обов'язково потрібно зробити гарне фото. @roman_smidyuk інакше все було даремно", — підписала нове фото Камінська.
Фото: instagram.com/babaslavka
Тим часом шанувальники виконавиці поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями. А також підтримали її висновок.
Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavka
Нагадаємо, Віка з НеАнгелів відмовилася виступати на дні народження Слави.