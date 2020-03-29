Фаворит руденьких: Слава з НеАнгелів підкреслила форми вбранням улюбленого кольору

Співачка показала топ-6 образыв в улюбленій кольоровій гамі
Слава Камінська з гурту НеАнгели від природи може похвалитися красивим мідним кольором волосся, яке співачка ніколи не фарбувала, правда, не так давно зважилася на експерименти із зачіскою і висвітлила чубчик, а також прибрала довжину. Як і всім дівчатам кольоротипу осінь, артистці дуже личать відтінки зеленого. Тому речей в цій колірній гамі в її шафі чимало. Так, зірка показала шість різних луків аутфітах від салатового до смарагдового, і попросила прихильників визначитися, який їй більше йде.
Співачка назвала зелений колір "фавритом всіх рижків" і запропонувала на вибір шість образів на всі випадки життя. Вбрання вигідно підкреслило фігуру зірки, виділивши форми.
"Карантин — не привід закрутитися в піжаму в обнімку з пультом від телевізора. Скоро метелики вилетять з ув'язнення, і до такого свята весни потрібно підготувати кілька образів.
Давайте вбиратися. І нести в цей світ більше весни і краси. 1/2/3/4/5/6?" - описала кожен зі своїх аутфітов Слава.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Шанувальники тут же кинулися ділитися своєю думкою і вибирати кращий лук.
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