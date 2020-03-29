Фаворит руденьких: Слава з НеАнгелів підкреслила форми вбранням улюбленого кольору

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка показала топ-6 образыв в улюбленій кольоровій гамі

Слава Камінська з гурту НеАнгели від природи може похвалитися красивим мідним кольором волосся, яке співачка ніколи не фарбувала, правда, не так давно зважилася на експерименти із зачіскою і висвітлила чубчик, а також прибрала довжину. Як і всім дівчатам кольоротипу осінь, артистці дуже личать відтінки зеленого. Тому речей в цій колірній гамі в її шафі чимало. Так, зірка показала шість різних луків аутфітах від салатового до смарагдового, і попросила прихильників визначитися, який їй більше йде.

Співачка назвала зелений колір "фавритом всіх рижків" і запропонувала на вибір шість образів на всі випадки життя. Вбрання вигідно підкреслило фігуру зірки, виділивши форми.

"Карантин — не привід закрутитися в піжаму в обнімку з пультом від телевізора. Скоро метелики вилетять з ув'язнення, і до такого свята весни потрібно підготувати кілька образів.

Плаття в підлогу — версія для виходу "в люди", на сцену чи на фотосесію;

А ось ця сукня + грубий чоловічий піджак — звичайний вихід в ресторан;

Плаття-тренч + червоні човники. Не на кожен день, але на пару побачень в такому образі я б сходила;

Класика: джинси + біла майка в бірюзовій обгортці;

Брючний костюм — окрема любов мого гардеробу;

Лляний сарафан + щільне пальто — як раз на поточну примхливу весну.

Давайте вбиратися. І нести в цей світ більше весни і краси. 1/2/3/4/5/6?" - описала кожен зі своїх аутфітов Слава.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники тут же кинулися ділитися своєю думкою і вибирати кращий лук.

Сама обожнюю цей колір. Всі луки класні, але мій фаворит 5

Всі образи круті

Неймовірна

Краса врятує світ

Вам дуже личить цей колір

Краса

Неперевершена

Принадність

Ви така класна Жінка, Мама і Дівчисько

Слава, ви стали ще привабливішою. Нова зачіска вам до лиця, та й в загальному, зелений ваш колір

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська розповіла про пластику і розсекретила, яку операцію по зміні зовнішності зробила останньою.