Без макіяжу і в модній шубці: Оля Полякова зачарувала щасливими фото з Парижа

Співачка вирушила зустрічати весну в столицю Франції
Оля Полякова - справжня любителька подорожей, при цьому нерідко примудряється поєднувати роботу з відпочинком. Приміром, у січні співачка їздила в тур по Канаді та США, після чого разом з дочками поїхала позасмагати на березі океану в Мексику. Звичайно ж, артистка із задоволенням радувала шанувальників жаркими пляжними фото в бікіні, а старша донька Маша не відставала від зіркової мами! А ось зустрічати весну Полякова вирушила до столиці Франції Парижа.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася атмосферними фото на фоні Ейфелевої вежі, на яких виглядає дуже щасливою. Оля пішла на прогулянку в сірих джинсах, чорних черевиках в стилі мілітарі і модній білій шубці. Виконавиця доповнила образ сумочкою на ланцюжку.
При цьому Полякова не стала наносити макіяж і позує абсолютно без косметики, захоплюючи природною красою.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
"Привіт!" - лаконічно прокоментувала кадри співачка.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Підписники засипали артистку компліментами, особливо відзначаючи, що без макіяжу вона виглядає просто чудово.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, Оля Полякова згадала як у неї прямо на голові загорілися свічки.