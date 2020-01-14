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Без макіяжу і в міні: Леся Нікітюк захопила природною красою і стрункістю

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Ведуча поскаржилася, що краса і доглянутість даються жінкам непросто

Леся Нікітюк може похвалитися невичерпним позитивом і відмінним почуттям гумору - поки багато її зіркових колег насолоджуються пляжним відпочинком біля океану, ведуча не залишається осторонь і теж ділиться в мережі жаркими відпускними фото - правда, торішніми! А на свіжому знімку в своєму Instagram вона продемонструвала натуральну красу і поскаржилася на брак часу для б'юті-процедур.

На фото Леся позує в облягаючій синій міні-сукні з щільного матеріалу, яка відмінно підкреслила її тонку талію і довгі стрункі ніжки. Волосся зірки покладені красивими локонами, однак на обличчі немає ні грама макіяжу.

"#nomakeup Сьогодні я спала 8 годин, далі були процедури для обличчя, масаж, укладання... Вийшла я така «тьолочка» а на дворі 3 години дня... і я собі подумала.. Це ж якщо так кожного дня, то діти від голоду вмруть а чоловік розведеться. І як ті жінки все встигають", - поділилася думками про нелегку жіночу долю Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники поспішили запевнити Лесю, що вона дуже красива без макіяжу, а також не залишили без уваги її фігуру.

  • Красуня
  • Ух яка Телачка!
  • Без мейкапу навіть краще
  • Красива і без мейку
  • так нема ж ні дітей ні чоловіка, то можна
  • Красуня
  • Я впевнена з тебе буде супер мама і дружина!!!Твоєї позитивної енергії вистачить на все
  • Яка ви красива! Вогонь!
  • Яка дівчина!
  • Молодчага
  • Без мейк ще краще
  • Дуже чарівно
  • Леся,я захоплююся твоєю фігурою

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк в оригінальному піджаку на голе тіло надихнула промовою про чудеса рідної України.

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