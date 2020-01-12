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Морська німфа: Леся Нікітюк в пікантному купальнику захопила витонченою фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.01.2020 - 20:16
Морська німфа: Леся Нікітюк в пікантному купальнику захопила витонченою фігурою
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників нескромними фото

Популярна українська провідна Леся Нікітюк ностальгує по відпочинку в жарких країнах. Телеведуча запостила цілу серію фотографій зі своїх попередніх подорожей у теплі краї. Дівчина продемонструвала підтягнуту фігуру на фото зовсім нескромному купальнику в своєму Instagram.

На новому фото Instagram Никитюк позує на борту яхти в спокусливому білому купальнику з пікантною шнурівкою по боках. Судячи з усього, на фото ведуча по-справжньому щаслива: вона зажмурила очі, а легкий вітерець розвіває її волосся. У своєму пості Леся поцікавилася у передплатників, де вони проводять новорічні канікули або куди хотіли б поїхати.

Спекоте фото можна подивитися тут

Морська німфа: Леся Нікітюк в пікантному купальнику захопила витонченою фігурою

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Хлопці, а хто в даний момент на відпочинку??? Яку країну вибрали? Куди полетіли?" – цікавиться телеведуча.

В коментарях до посту фанати ведучої міркують про подорожі і обговорюють її фото:

  • Яка ви красива.
  • Ви, Леся Іванівна, виглядаєте просто приголомшливо.
  • А ви з Олею Поляковою часом ногами не мірялися? У кого довші?
  • Ідеальні лінії.
  • Прекрасна жінка.
  • Вигляд супер).
  • Очей не відвести.
  • Ноги крутіше, ніж у Полякової).
  • Леся, Полякова вже нервово курить в сторонці.
  • Зовсім худенька стала.

    Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)

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