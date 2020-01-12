Морська німфа: Леся Нікітюк в пікантному купальнику захопила витонченою фігурою

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників нескромними фото

Популярна українська провідна Леся Нікітюк ностальгує по відпочинку в жарких країнах. Телеведуча запостила цілу серію фотографій зі своїх попередніх подорожей у теплі краї. Дівчина продемонструвала підтягнуту фігуру на фото зовсім нескромному купальнику в своєму Instagram.

На новому фото Instagram Никитюк позує на борту яхти в спокусливому білому купальнику з пікантною шнурівкою по боках. Судячи з усього, на фото ведуча по-справжньому щаслива: вона зажмурила очі, а легкий вітерець розвіває її волосся. У своєму пості Леся поцікавилася у передплатників, де вони проводять новорічні канікули або куди хотіли б поїхати.

Спекоте фото можна подивитися тут

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Хлопці, а хто в даний момент на відпочинку??? Яку країну вибрали? Куди полетіли?" – цікавиться телеведуча.

В коментарях до посту фанати ведучої міркують про подорожі і обговорюють її фото:

Яка ви красива.

Ви, Леся Іванівна, виглядаєте просто приголомшливо.

А ви з Олею Поляковою часом ногами не мірялися? У кого довші?

Ідеальні лінії.

Прекрасна жінка.

Вигляд супер).

Очей не відвести.

Ноги крутіше, ніж у Полякової).

Леся, Полякова вже нервово курить в сторонці.

Зовсім худенька стала.

Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк в оригінальному піджаку на голе тіло надихнула промовою про чудеса рідної України.