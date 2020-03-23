Мадонна викликала гнів мережі, висловившись про коронавірус голою з ванної

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На цей рай навіть найвірніші прихильники не оцінили вчинок "своєї королеви"

Мадонна також не може залишатися в стороні від світової проблеми поширення коронавіруса. 61-річна співачка стурбована не менше за інших. Все ж епатажна виконавиця також знаходиться в особливій групі ризику. При цьому Мадонна намагається тримати руку на пульсі подій. І, як і багато її колег, закликає фоловерів (а це більше 14 млн підписників) сидіти вдома і обмежити контакти. Однак свою важливу заяву виконавиця записала у вельми оригінальному вигляді — сидячи головою у ванній з квітами!

Співачка записала своє звернення, сидячи голою у ванній. Ванна заповнена якимсь молочком і пелюстками троянд. На перилах — ароматичні свічки. Волосся співачки заплетене. На обличчі немає звичного насиченого макіяжу.

Під повільну музику Мадонна промовляє:

“COVID-19 не турбує те, наскільки ти багатий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти смішний або розумний. Де ти живеш, скільки тобі років, які приголомшливі історії ти можеш розповісти. Він — великий зрівнювач. І те, що робить його таким жахливим, робить його таким великим. Жахливо, що він зрівняв нас багато в чому. Що чудово — він зрівняв нас багато в чому. Все людство в одному човні. І якщо корабель піде на дно, ми відправимося туди всі разом", — підсумувала епатажна американка.

Відео: instagram.com/madonna

Незважаючи на глибину й важливість посилу, далеко не всі шанувальники оцінили новий пост Мадонни.

При цьому підписники розділилися на два табори. Хтось прокоментував саму суть послання, хтось- зовнішність своєї улюблениці.

Важко не відзначити, що зміни в зовнішності 61-річної Мадонни помітні неозброєним поглядом. Співачка вже давно вдаються до послуг пластичних хірургів, і приховувати це нерозумно. Однак зараз, на думку її фанів, вона явно перестаралася. Особа всесвітньо відомої співачки виглядає застиглим і неживим.

Експерти не втомлюються обговорювати всі процедури, які зірка робить у спробі повернути молодість. За чутками, Мадонна пройшла через кругову підтяжку обличчя, блефаропластику і контурну підтяжку губ. Також вона регулярно відвідує косметолога, який доглядає за шкірою за допомогою спеціальних апаратів.

"Чиє обличчя ти носиш?", "Я спершу перегорнула і тільки потім зрозуміла, що це Мадонна", "З кожним роком все гірше і гірше", "Було б краще, якщо б вона перестала робити підтяжки", — відзначають користувачі мережі.

Фото: instagram.com/madonna

Що стосується звернення Мадонни, то шанувальникам "різало слух" її твердження, що всі рівні.

“Пробач, моя королева, люблю тебе так сильно... Але ми не рівні. Ми можемо померти від тих же хвороб, але найбільше постраждають бідні. Не романтизируйте цю трагедію", — пише користувач під ніком jessicapgli.

"Чорт забирай, але мені все одно треба ходити на роботу, поки ти приймаєш ванну з квітами і бомбочками для ванни", — зазначає c.mata2010.

“Ти впевнена в цьому? Тестування на Covid... здається, що багаті і знамениті проходять тестування без проблем", — зауважує jennyeversonsmith.

“Якщо корабель йде на дно, ви дійсно думаєте, що ми спускаємося туди разом, поки ви у вашій ванні? Багато людей працюють, щоб ви могли зараз лежати в цій ванні! Я люблю тебе, моя королева. Але ситуація за межами твого особняка дуже відрізняються від твого представлення дійсності", — пише marilins.

“Серйозно, на якій планеті ви живете? Це не «зрівнювач». Ви кажете необізнану нісенітницю з ванни в особняку або 5-зіркового готелю. Коли мільйони людей піддають себе ризику із-за того, що пакують продукти, прибирають лікарні, доглядають за хворими пацієнтами або вразливими людьми в будинках для престарілих. Хвороба вразить їх найбільше, а не знаменитостей, які ховаються в особняках, приймаючи пінні ванни. Ви можете дозволити собі найкращих лікарів і кращий догляд. У цьому захворюванні немає рівних", — пише stevechampagne.