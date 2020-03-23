Мадонна вызвала гнев сети, высказавшись о коронавирусе голой из ванной

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На этот рае даже самые верные поклонники не оценили поступок "своей королевы"

Мадонна также не может оставаться в стороне от всемирной проблемы распространения коронавируса. 61-летняя певица обеспокоена не меньше остальных. Все же эпатажная исполнительница также находится в особенной группе риска. При этом Мадонна старается держать руку на пульсе событий. И, как и многие ее коллеги, призывает фолловеров (а это больше 14 млн подписчиков) сидеть дома и ограничить контакты. Однако свое важное заявление исполнительница записала в весьма оригинальном виде — сидя головой в ванной с цветами!

Певица записала свое обращение, сидя голой в ванной. Ванна заполнена каким-то молочком и лепестками роз. На перилах — ароматические свечи. Волосы певицы заплетены. На лице нет привычного насыщенного макияжа.

Под медленную музыку Мадонна проговаривает:

“COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный. Где ты живешь, сколько тебе лет, какие потрясающие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом. Все человечество в одной лодке. И если корабль пойдет на дно, мы отправимся туда все вместе”, — подытожила эпатажная американка.

Видео: instagram.com/madonna

Несмотря на глубину и важность посыла, далеко не все поклонники оценили новый пост Мадонны.

При этом подписчики разделились на два лагеря. Кто-то прокомментировал саму суть послания, кто-то — внешность своей любимицы.

Сложно не отметить, что изменения во внешности 61-летней Мадонны заметны невооруженным взглядом. Певица уже давно прибегает к услугам пластических хирургов, и скрывать это глупо. Однако сейчас, по мнению ее фанов, она явно перестаралась. Лицо всемирно известной певицы выглядит застывшим и безжизненным.

Эксперты не устают обсуждать все процедуры, которые звезда делает в попытке вернуть молодость. По слухам, Мадонна прошла через круговую подтяжку лица, блефаропластику и контурную подтяжку губ. Также она регулярно посещает косметолога, который ухаживает за ее кожей с помощью специальных аппаратов.

“Чье лицо ты носишь?”, “Я сперва пролистала и только потом поняла, что это Мадонна”, “С каждым годом все хуже и хуже”, “Было бы лучше, если бы она перестала делать подтяжки”, — отмечают пользователи сети.

Фото: instagram.com/madonna

Что касается обращение Мадонны, то поклонникам “резало слух” ее утверждение, что все равны.

“Прости, моя королева, люблю тебя так сильно… Но мы не равны. Мы можем умереть от тех же болезней, но больше всего пострадают бедные. Не романтизируйте эту трагедию”, — пишет пользователь под ником jessicapgli.

“Черт побери, но мне все равно нужно ходить на работу, пока ты принимаешь ванну с цветами и бомбочками для ванны”, — отмечает c.mata2010.

“Ты уверена в этом? Тестирование на Covid... кажется, что богатые и знаменитые проходят тестирование без проблем”, — замечает jennyeversonsmith.

“Если корабль идет ко дну, вы действительно думаете, что мы спускаемся туда вместе, пока вы в вашей ванне? Многие люди работают, чтобы вы могли сейчас лежать в этой ванной! Я люблю тебя, моя королева. Но ситуация за пределами твоего особняка очень отличаются от твоего представления действительности”, — пишет marilins.

“Серьезно, на какой планете вы живете? Это не «уравнитель». Вы извергаете неосведомленную чепуху из ванны в особняке или 5-звездочном отеле. Когда миллионы людей подвергают себя риску из-за того, что пакуют продукты, убирают больницы, ухаживают за больными пациентами или уязвимыми людьми в домах для престарелых. Болезнь поразит их сильнее всего, а не знаменитостей, которые прячутся в особняках, принимая пенные ванны. Вы можете позволить себе лучших врачей и лучший уход. В этом заболевании нет равных”, — пишет stevechampagne.