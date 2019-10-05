ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пощастило чоловіку, диво! Полякова похвалилася стрункими ніжками в ефектній сукні (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.10.2019 - 23:23
Пощастило чоловіку, диво! Полякова похвалилася стрункими ніжками в ефектній сукні (фото)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова поділилася в мережі новими паризькими фото

Оля Полякова, яка вирушила до столиці Франції на показ відомого українського дизайнера Андре Тана, порадувала своїх шанувальників хвилюючим фото в сукні від Atelier Andre, вартість якої становить 1700 євро. У цьому вбранні Королева ночі похвалилася довгими стрункими ніжками та зібрала в мережі масу захоплених відгуків. Знімок артистка опублікувала в суботу, 5 жовтня, на своїй сторінці в Instagram.

Поп-зірка вже встигла і виступити перед численними меломанами, і прогулятися паризькими вулицями. Нещодавно співачка показала фанам кумедне фото біля знаменитої скульптури в парку Ле-Аль - Людини слухаючої.

Наразі артистка виклала знімок на вулиці міста романтиків, на якому з'явилася в короткому темному платті, тканина якого виконана у формі пір'я птаха. Також на Поляковій легка елегантна курточка з відкинутим рукавом, що оголює ліве плече співачки. Чорні окуляри та рожева сумочка доповнюють образ "суперблондинки".

Пощастило чоловіку, диво! Полякова похвалилася стрункими ніжками в ефектній сукні (фото)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Одного разу в Парижі", - підписала кадр Оля.

Користувачі мережі захоплюються стрункою фігурою артистки і вбранням, яке дуже вигідно підкреслює природну красу зірки. Читаючи коментарі можна з упевненістю констатувати - шанувальники біля її ніг та просто у захваті від цього.

  • Лялечка;
  • Богиня!
  • Де вони починаються, ці ноги у тебе, Олю?
  • Які ноги, вогонь!
  • Париж загубився;
  • Яка гарна!
  • Ноги дуже стрункі!
  • Ну як можна мати такі ноги? Пощастило чоловіку, диво!
  • Ви бомба. Я вас обожнюю...
  • Оля, на тебе французи задивлялися, як наші туристи на Ейфелеву вежу. Красива і єдина, ким сьогодні можемо пишатися!
  • Ах, ці ноги ноги! Даються лише небагатьом...
  • Королева наша!

Пощастило чоловіку, диво! Полякова похвалилася стрункими ніжками в ефектній сукні (фото)

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова прогулялася Парижем в сміливих нарядах і відвідала показ Андре Тана.

Полякова висловилася про роман Кароль та Дан Балана і поміркувала про зраду "Королевська звичка": Оля Полякова відверто пояснила, чому спить без чоловіка
Новини України Оля Поляковашоу-бизнес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся