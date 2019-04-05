"Любов перетворює": схудлий Потап захопив мережу стильним образом

Відомий шоумен, продюсер і співак Потап приємно вразив шанувальників новим знімком у своєму Instagram - він помітно схуд, а крім того, похвалився стильним і ефектним образом.

Так, 37-річний суддя шоу Голос країни 9 позував біля цегляної стіни у вузьких темно-синіх джинсах, чорній футболці і синьо-білій вітрівці, а також модних сліпонах на ногах.

"Бажаю всього найкращого", - підписав він публікацію англійською мовою.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Підписники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду і стилю шоумена. Вони відзначили, що Потап помітно схуд і покращав і на цьому знімку схожий на "міцного горішка" Брюса Вілліса. Деякі припустили, що на такі позитивні зміни його підштовхнула любов, натякаючи на роман продюсера з Настею Каменських, чутки про який ходять вже досить давно.

"Худенький і молодий"

"Схуд. Супер"

"Схуд дуже"

"Ти чоловік моєї мрії!"

"Ой, який афигенный"

"Брюс Вілліс)"

"Оч молодий! Ааа як можна бути таким красивим?"

"Любов перетворює"

"Нагадуєте мені Брюса, який Вілліс))"

"Потап схуд, покращав! Класний костюмчик! Супер!"

"Аж помолодшав"

"Де купити такі "молодильнные яблука"?"

"Стрункий такий"

"Боже, Потап молодіє на очах, вісь що кохання робить з людьми"

"Олексій, мабуть, у вас відмінна мотивація!"

"Міцний горішок"

Нагадаємо, раніше Потап не стримався і оцінив сексуальне фото Насті Каменських.

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